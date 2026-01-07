Cuatro días después de bombardear Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos anunció que su plan de intervención tendrá tres pasos. Primero intentarán una etapa de "estabilización" para evitar que el país se convierta "en un caos". Luego habrá una fase de "recuperación" en la que se abrirá el "mercado venezolano", a la par de "un proceso de reconciliación" con "amnistía" para opositores. La tercera etapa y final será de "transición" política al nuevo gobierno.

"El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa en el Congreso estadounidense. De esta manera, el funcionario detalló cómo será la intervención del gobierno de Donald Trump en el país caribeño, el cual tendrá un proceso de estabilización, recuperación/reconstrucción y transición.

También hizo mención a los recientes petroleros incautados -uno de bandera rusa- en el marco del bloqueo naval impuesto a Venezuela, el cual tildó como una "cuarentena" que es parte del proceso de estabilización y donde el gobierno estadounidense tiene "gran influencia".

"Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela", aseguró, en línea con lo anunciado recientemente con Trump.

Por otro lado, Rubio remarcó que la segunda fase de "recuperación". "Y consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa", indicó.

En ese sentido, el funcionario señaló que esta etapa incluirá la reconciliación con el gobierno venezolano para garantizar que "las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas".

"La tercera fase, por supuesto, será la de transición", declaró Rubio, y añadió: "Creemos que avanzaremos de forma muy positiva".

El ataque de EEUU a un petrolero ruso

Fuerzas de Estados Unidos llevaron adelante un operativo para abordar e incautar el petrolero Motor Tanker Bella I, un buque con bandera rusa que navega en el Atlántico Norte, en un episodio que elevó la tensión entre Washington y Moscú. La maniobra se produce luego de varios días de persecución y vigilancia aérea por parte de la Guardia Costera y el Ejército estadounidense.

La secretaria de Seguridad Nacional norteamericana, Kristi Noem, señaló que “en dos operaciones predawn hoy, la Guardia Costera llevó a cabo abordajes meticulosamente coordinados uno tras otro de dos buques cisterna de la ‘flota fantasma’ -uno en el Mar Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe-, que estaban o bien atracados por última vez en Venezuela o en ruta hacia ella", refiriéndose al Bella I y también al Tanker Sophia.

Pocas horas después, desde el gobierno de Vladimir Putin emitieron un comunicado en el que confirmaron que a las 15 (hora Moscú) el petrolero fue "abordado por fuerzas navales de Estados Unidos" y que "posteriormente, se perdió la comunicación con el barco". También advirtieron que "ningún Estado" puede utilizar "la fuerza" contra buques registrados por otros.

"De conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la alta mar se rige por el principio de la libertad de navegación, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques debidamente registrados bajo la jurisdicción de otros estados", publicó el Ministerio de Transporte ruso en su cuenta de X.