Estados Unidos atacó un petrolero ruso: qué se sabe hasta ahora sobre el conflicto

Crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia en el Atlántico Norte.

Fuerzas de Estados Unidos llevaron adelante un operativo para abordar e incautar el petrolero Motor Tanker Bella I, un buque con bandera rusa que navega en el Atlántico Norte, en un episodio que elevó la tensión entre Washington y Moscú. La maniobra se produce luego de varios días de persecución y vigilancia aérea por parte de la Guardia Costera y el Ejército estadounidense. En tanto, el gobierno estadounidense emitió un comunicado donde informó que, en una operación coordinada, tomó posesión del Motor Tanker Sophia en aguas internacionales cerca del Caribe.

Según informaron fuentes citadas por RT, en el lugar donde se incautó el Bella I se desplegó un helicóptero que sobrevoló el buque a muy baja altura mientras se desarrollaba el intento de abordaje. En paralelo, la agencia Reuters confirmó, citando a funcionarios de Estados Unidos, que el operativo tuvo como objetivo hacerse con el comando de la embarcación.

Asimismo, la empresa rusa BurevestMarin denunció este martes que Estados Unidos intentaba interceptar el petrolero en medio de una tormenta en el Atlántico Norte. “Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos”, señaló la compañía en un comunicado de prensa.

Y añadió: “A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos”, indicó la empresa rusa. En ese mismo mensaje, advirtió que, de acuerdo con información de fuentes públicas, Estados Unidos “planea interceptar la embarcación próximamente”.

Al alertar sobre el intento de intercepción, BurevestMarin instó a Washington a “actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional, en lugar de arriesgar vidas en condiciones de tormenta”.

La respuesta de la Cancillería rusa

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó el mismo día su preocupación por la situación y denunció el incremento de la presencia militar estadounidense alrededor del buque. La Cancillería rusa afirmó que sigue con atención la “creciente y desproporcionada atención de la Armada de EE.UU. al petrolero ruso”, que navega en aguas internacionales del Atlántico Norte.

Desde Moscú remarcaron que, hace varios días, un buque de la Guardia Costera estadounidense persigue al petrolero ruso, a pesar de que se encuentra a aproximadamente 4000 kilómetros de la costa de Estados Unidos.

“Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio”, subrayó el gobierno ruso en un parte de prensa.