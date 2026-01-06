"No juegues con Rusia": el ataque a Venezuela tensó al máximo la relación EE.UU.-Moscú

A pocos días del bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y del secuestro de Nicolás Maduro, un alto funcionario del gobierno de Rusia amenazó a la Casa Blanca con un mensaje en redes sociales. "No juegues con Rusia", escribió el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev. La advertencia retoma la misma consigna, imagen y tipografía que utilizó hace pocos días el Departamento de Estado de Donald Trump.

En su cuenta de X, Medvédev escribió un mensaje navideño para la comunidad ortodoxa rusa. "¡Feliz Navidad ortodoxa, mundo ruso!", publicó el expresidente ruso. Sin embargo, la imagen que utilizó contenía una advertencia. "No juegues con Rusia", dice en letras rojas, bajo de una fotografía en blanco y negro de La Catedral de Cristo Salvador de Moscú.

Si bien no hizo expresa mención a Estados Unidos ni a Trump ni a lo sucedido con Venezuela ni Maduro -uno de sus aliados estratégicos en Latinoamérica- la imagen utilizada por el funcionario del Gobierno ruso imitó las mismas características que una publicación reciente de la Casa Blanca, tras el bombardeo de Caracas.

El parecido con el mensaje de EE. UU.

"No jueges con el presidente Trump", publicó el Departamento de Estado horas después de la operación "Resolución Absoluta" con la que se secuestró a Maduro y su esposa Cilia Flores durante la madrugada del sábado pasado. La imagen tenía una fotografía en blanco y negro de Trump junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, y la advertencia escrita en letras rojas, al igual que el mensaje de Medvédev.

"El equipo de Trump es duro y cínico al avanzar los intereses de su país. La remoción de Maduro no tuvo nada que ver con las drogas: solo con el petróleo, y lo admiten abiertamente", había publicado el exmandatario ruso al conocer el ataque a Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ya había emitido un comunicado en el que reclamó la intervención del Consejo de la ONU ante los hechos. El texto afirmaba que EE. UU. cometió "un acto de agresión armada contra Venezuela" y que eso provoca "una profunda preocupación y condena".

"Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a construir relaciones de confianza y previsibilidad", remarcó el comunicado.