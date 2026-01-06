Trump marcó la diferencia entre Irak y Venezuela: "Esta vez nos quedaremos con el petróleo"

El presidente estadounidense Donald Trump no esconde sus verdaderas intenciones en Venezuela y rechazó las comparaciones con la costosa y sangrienta ocupación de Irak. "Esta vez nos quedaremos con el petróleo", aseguró en una entrevista. También describió a la operación militar ordenada por George Bush hijo ese año como "una ocupación fallida".

Tras la intervención militar que Estados Unidos llevó adelante en Venezuela el sábado, con el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su traslado a un tribunal en Nueva York, el canal de televisión MSNBC entrevistó al mandatario y lo cruzó por "las profundas preocupaciones por el desastre en Irak en 2003". La respuesta fue: "La diferencia entre Irak y esto es que Bush no se quedó con el petróleo. Nosotros nos quedaremos con el petróleo".

Noticia en desarrollo