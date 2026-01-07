El presidente Javier Milei negó que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro estén vinculados al control del petróleo de ese país, y calificó esa hipótesis como “una estupidez”. El mandatario desestimó de plano esa lectura del conflicto y reemplazó la discusión por una defensa abstracta del rol de las instituciones.

Según Milei, lo que determina la riqueza de un país no son sus recursos naturales sino “el respeto a la propiedad privada, las instituciones, el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad”. En este sentido, el Presidente sostuvo, en declaraciones a Neura, que hablar de petróleo como motivación no resulta necesario, incluso tratándose de un país con enormes reservas energéticas.

Para reforzar su argumento, el Presidente apeló al caso venezolano y señaló que el país llegó a tener “un millón de dólares per cápita en términos de reservas” y aun así terminó con “90% de pobres”. Esa comparación fue utilizada por el jefe de Estado para invalidar cualquier vínculo entre recursos estratégicos y el poder de un país.

Milei también recurrió al contraste con Japón, al que describió como “una isla de piedra” que logró ser rica sin recursos naturales. Con ese ejemplo, intentó cerrar la discusión y presentar como absurda cualquier hipótesis que relacione la acción de Estados Unidos con intereses energéticos.

El vínculo comercial con China

Luego de respaldar el ataque de Estados Unidos en Venezuela y el posterior secuestro de Maduro, el Presidente descartó que su alineación con Washington implique un quiebre en la relación comercial de la Argentina con China. “No voy a romper lazos comerciales con China”, sintetizó.

A lo largo de su mandato, el jefe de Estado buscó fortalecer el vínculo con Estados Unidos y con su actual presidente, Donald Trump, aunque insistió en separar ese acercamiento de la agenda económica. “Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”, diferenció durante la entrevista.

Según explicó el mandatario, esa postura no afecta su alineamiento con Washington. “Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”, concluyó.