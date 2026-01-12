La calculadora de la oposición para voltear el DNU de Inteligencia en Diputados

La oposición espera que la tercera semana de 2026 la actividad política comience a desperezarse para fortalecer la planificación del rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que reforma la ley de Inteligencia, empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y desregula su accionar. Voces del arco opositor en la Cámara de Diputados hacen cálculos y creen que tienen el número para voltear la iniciativa del Presidente.

El PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), los aliados del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) niegan haber tenido charlas internas sobre qué hacer con el DNU. "Estamos a la espera de los protocolos", acotaron voces amarillas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El socio premium de LLA había anunciado que estudiaría el DNU y pedía precisiones sobre "los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos" de los cambios que impulsa el Ejecutivo.

El oficialismo puede alinear a todos los bloques provinciales, pero aún así necesita de macristas, boinas blancas y desarrollistas para juntar 137. Si los tiene, la oposición dura no puede iniciar una eventual sesión ni tampoco aprobar el rechazo en la Cámara baja.

"Están haciendo todo lo posible y hablando con todos los bloques de la oposición, para generar los consensos necesarios tanto para conformar la bicameral de Trámite Legislativo como la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia. No es una tarea fácil, pero están en eso", decían en la semana a El Destape voces que pueden hablar en nombre de un diputado de Unión por la Patria con años en la Cámara baja.

A partir de publicación del DNU este viernes, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez para tratarlo. A partir de ahí, cualquiera de las dos cámaras puede tratar el decreto. En el caso de la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, se debe convocar a la conformación de la comisión para que se sumen los reemplazos de los miembros que finalizaron sus mandatos legislativos. El peronismo de la Cámara baja había exigido a las autoridades del Senado y Diputados que conformen los cuerpos parlamentarios.

Fuentes parlamentarias sostienen que puede haber un srum de la oposición dura para rechazar el DNU en Diputados, una vez que ingrese. Afirman que hay conversaciones con alguno de los bloques provinciales y estiman que el diputado del PRO Álvaro González, que responde al ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, podría diferenciarse del resto de la bancada amarilla.

La suma de los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el bloque unipersonal de Natalia De la Sota y González da 121 voluntades: faltan ocho manos y se puede abrir la sesión y darle el primer golpe al DNU. "Hay mucho ruido en el Gobierno porque están cerca del número para bajarlo", se entusiasmaron desde las inmediaciones de un legislador opositor.