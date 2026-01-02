Milei empodera a la SIDE y la oposición exige abrir el Congreso para voltear el DNU

Las modificaciones en la ley de Inteligencia que el gobierno de Javier Milei impulsó este viernes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) puso en alerta a la oposición en el primer día de 2026 y diputados de diferentes partidos ya exigieron la apertura del Congreso para el rechazo de la iniciativa de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) a la que calificaron como extremadamente peligrosa para la democracia.

Qué dice el DNU de la reforma de la ley de Inteligencia

El DNU, publicado en el Boletín Oficial este viernes, empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y desregula los controles a las actividades enmarcadas en la ley de Inteligencia (25.520).

El texto fortalece la persecución a dirigentes, activistas y periodistas opositores, disminuiría el seguimiento de los gastos de las actividades de espionaje, el control del Congreso y reorganiza las competencias que incluye, entre otros puntos, la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad. Esta última área quedará bajo la Jefatura de Gabinete, que comanda Manuel Adorni, que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Además, establece que "las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales". Luego suma el "desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia.". Y concluye: "Tales Medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”. Es decir, cualquier funcionario del Estado nacional.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron a este medio que con el DNU le retiran competencias a las SIDE de "cosas que no le corresponden", como inteligencia interior, protección de infraestructura digital, y achican la estructura.

Por su parte, añadieron que se define la función de la contrainteligencia como cuidarse "de agentes externos que nos espían" y se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar de Argentina (DNIEM), órgano del Ministerio de Defensa. Para la Rosada, este ente "superponía funciones con el organismo de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Por último, se destacó que "se transparenta el intercambio de información con otros organismos del Estado de manera que todo quede registrado en el sistema".

La oposición pide abrir el Congreso

La filtración de este DNU antes de que saliera publicado enfureció al arco opositor. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro exigió a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, la "urgente y necesaria la regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Bicameral de Trámite Legislativo, para que este DNU sea considerado y rechazado por el Congreso a la brevedad, por su nulidad absoluta e insanable". "Sino iremos directo al recinto", amenazó el "lilito".

En rechazo a la iniciativa del mileismo, se expresaron dos ex ministros de defensa. "Este DNU fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley", sentenció Agustín Rossi, hoy diputado de Unión por la Patria.

Jorge Taiana, por su parte, señaló que "subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad". Según sostuvo el también ex ministro y actual diputado, "se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional , como impulsan desde hace años desde el Comando Sur".

Uno de los primeros diputados que alertó sobre los alcances del decreto fue Esteban Paulón de Provincias Unidas. "El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad", lanzó el socialista a través de sus redes sociales.

La plana mayor del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) se expresó en contra del DNU. Entre estas críticas, se encuentra la del diputado nacional Néstor Pitrola: "Poderes a la SIDE para detener personas por orden judicial o flagrancia. Esto sumado al nuevo Código Penal empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal. De la democracia de infantería a la democracia de los servicios, sólo les falta un mayor control de la Corte Suprema y cartón lleno", protestó.

Qué puede pasar con el DNU

A partir de publicación del DNU este viernes, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez para tratarlo. A partir de ahí, cualquiera de las dos cámaras puede tratar el decreto. Hay un antecedente, con este Gobierno y también referido a inteligencia.

Voces del entorno de un diputado del peronismo señalaron a El Destape que, al margen de estos pasos, "lo que va a buscar Unión por la Patria es generar un rechazo con todas las fuerzas opositoras".

El primer DNU rechazado por el Congreso fue en septiembre de 2024. Milei pretendía inflar con a la SIDE con cien mil millones de pesos de fondos sin declarar.

En ese entonces, la SIDE estaba al mando de Sergio Neffert que perdió el favor de Santiago Caputo. En diciembre, el asesor presidencial promovió al nuevo "señor 5", también de su riñón, Cristian Auguadra.