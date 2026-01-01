Diputados denuncian que Milei reformó la Ley de Inteligencia sin anuncios públicos y al filo del Año Nuevo

El gobierno de Javier Milei analiza avanzar con una reforma integral del sistema de inteligencia a través de un decreto que modifica la ley vigente y refuerza el rol de la SIDE. Según circuló en versiones periodísticas y declaraciones de diputados nacionales, la norma introduce cambios en varios organismos, crea nuevas estructuras y reorganiza funciones, además de habilitar a los servicios de inteligencia a brindar su propia seguridad y a aprehender personas ante situaciones de flagrancia o por orden judicial. Diputados opositores ya salieron a repudiar la medida que sería anunciada en los próximos días.

Con esta medida, la SIDE mantiene su rol central como cabeza del sistema de inteligencia, pero suma nuevas atribuciones, entre ellas la facultad de requerir información a otros organismos estatales y de intervenir de manera directa en tareas de seguridad.

La versión del texto, que no se conoce de manera oficial, reorganiza toda el área y fija la creación de nuevas agencias, la disolución de otras y la unificación de funciones con el objetivo de agilizar el intercambio de información y optimizar recursos.

Entre las novedades que circularon a través de diversas versiones periodísticas, el decreto incorporaría definiciones que hasta ahora no estaban expresamente contempladas en la normativa, como la consideración de la actividad de inteligencia como de carácter reservado. El artículo 2° bis establece que las tareas del sector son encubiertas debido a su sensibilidad, con el fin de reducir el riesgo estratégico para el país.

Repudio legislativo

En redes sociales, legisladores ya expresaron su repudio, tanto por el espíritu de la normativa como el momento de su instrumentación. El diputado nacional Jorge Taiana hizo un punteo de sus críticas:

"Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer".

"La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores".

"En el caso de las FFAA autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. (Vieja aspiración de la corporación)".

"A cambio de ganar esa autonomía en Defensa, subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad".

"Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional , como impulsan desde hace años desde el Comando Sur".

A su vez, Esteban Paulón soslayó que el decreto "generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei". Y agregó: "La interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional".

Por su parte, el dirigente de la oposición Ricardo Alfonsín sostuvo: "Entre gallos y medianoche Milei modifica la ley de inteligencia! Más allá de su contenido -que habrá que analizar con detenimiento-, me causa gran preocupación la modificación de la ley de Inteligencia".

Las versiones apuntan que la norma también precisa el alcance de la contrainteligencia y enumera las acciones comprendidas en ese ámbito, que incluiría la prevención de infiltraciones, la fuga de información clasificada, el espionaje, los atentados contra el orden constitucional, el sabotaje y la injerencia externa que pueda afectar las decisiones de las autoridades o los intereses estratégicos nacionales.

En cuanto a la organización interna, la SIDE continuaría como el organismo rector, pero se introducen cambios en sus dependencias. La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco específico en el ámbito digital; y la División de Asuntos Internos es sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).