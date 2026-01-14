Antes de la firma del acuerdo Mercosur - UE, líderes europeos hacen un gesto y visitan a Lula

En la antesala de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los principales líderes del bloque europeo harán una escala en Brasil. Ursula von der Leyen y António Costa se reunirán con Luiz Inácio Lula da Silva en Río de Janeiro, en un gesto político que reconoce el rol central del mandatario brasileño como uno de los grandes impulsores del tratado que se rubricará al día siguiente en Asunción.

Aunque la firma formal del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea está prevista para este sábado en Asunción, la agenda política comenzará un día antes en Brasil. El presidente Lula recibirá en Río de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una reunión que funcionará como antesala diplomática del tratado ya que fuentes del gobierno brasileño adelantaron que Lula no irá a la capital paraguaya para la firma del acuerdo.

Según informó el gobierno brasileño en un comunicado, el encuentro del viernes servirá para discutir temas de la agenda internacional y, especialmente, los próximos pasos del acuerdo UE-Mercosur, cuya firma se concretará al día siguiente bajo la presidencia pro tempore de Paraguay. Tras la reunión, está prevista una declaración conjunta a la prensa.

La elección de Brasil como primera escala no es casual: se trata de un gesto político explícito hacia Lula, quien durante su reciente presidencia del bloque sudamericano presionó activamente para destrabar y acelerar la concreción del pacto. Durante los últimos meses, Lula se posicionó como uno de los principales articuladores del acuerdo, retomando negociaciones que llevaban más de 25 años y enfrentando resistencias tanto dentro del Mercosur como en sectores agrícolas de la Unión Europea.

Desde Bruselas reconocen que el impulso brasileño fue clave para alcanzar el aval político necesario. La presencia simultánea de Ursula von der Leyen y António Costa en Brasil refuerza ese reconocimiento y busca consolidar la sintonía política antes de un paso que será histórico para ambos bloques. En ese marco, la reunión en Río de Janeiro funciona como una validación simbólica del liderazgo regional de Brasil, incluso en un contexto de tensiones políticas con otros socios del Mercosur, en especial con los gobiernos de Argentina y Paraguay.

La firma del acuerdo

La firma del acuerdo de asociación UE-Mercosur se realizará este sábado en Asunción, capital de Paraguay, país que asumirá la presidencia rotativa del bloque sudamericano. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, lo anunció luego que una mayoría de los gobiernos de la Unión Europea diera luz verde al tratado.

El Consejo de la UE respaldó el acuerdo por mayoría cualificada, cumpliendo con el requisito de que al menos el 55 % de los Estados miembros, que representen al 65 % de la población europea, avalen el texto. El entendimiento incluye tres grandes capítulos: comercial, político y de cooperación. No obstante, el acuerdo todavía deberá ser ratificado por los congresos de cada país miembro del Mercosur para entrar en vigor, un proceso que podría extenderse durante meses y que anticipa debates internos en varios países.

El presidente Javier Milei viajará junto al canciller argentino Pablo Quirno, mientras que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, también anunció que asistirá.