Lula Da Silva tuvo que cancelar sus vacaciones presidenciales tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Maduro. La ofensiva, que incluyó bombardeos sobre Caracas y terminó con el secuestro del líder venezolano, fue condenada por Lula como una “afrenta gravísima a la soberanía venezolana” y una “violación del derecho internacional” que cruza “una línea inaceptable”.
Sin embargo, ese abrupto regreso del mandatario a sus funciones no impidió que, días antes, en pleno descanso, filmara un video que se viralizó en las últimas horas, donde se lo ve disfrutando junto a su esposa, Janja Silva, de las playas de Restinga da Marambaia, Rio de Janeiro. En la filmación, que combinó imágenes de la playa, las gaviotas y el matrimonio presidencial, se escucha al mandatario decir: "Lo que es sagrado aquí es el milagro de la naturaleza".
Luego, con un zoom out que lo retrata caminando entre las olas y la arena, el presidente continúa su reflexión: "Lo que es extraordinario aquí y que nosotros nos damos cuenta, es que tenemos olas que van y vienen, de acá para allá". La frase, aparentemente sin sentido, deriva rápidamente en una metáfora política y social: "Es una demostración extraordinaria, ¿sabés? Está para acabar con el preconcepto entre izquierda y derecha. Aquí las olas que vienen de la derecha se juntan con las que vienen de la izquierda... y construyen el mar".
Finalmente, el presidente de Brasil expresa: "Es la extraordinaria virtud de la naturaleza la que hace eso, y que nosotros no imaginamos que sea posible de suceder".
La reacción al video de Lula de vacaciones
Los comentarios y likes no tardaron de llegar al video de Lula de vacaciones. En pocas horas, el clip se llenó de mensajes que celebraron su carisma, su cercanía con la gente y la forma en la que combinó la naturaleza, un mensaje político y una imagen distendida poco habitual en líderes de la región, a la vez que fomentó el turismo nacional.
En X (antes Twitter), los usuarios argentinos comentaron: "Que tipazo", "Necesito que nos gobierne", "Que milagro sos Lula, aguanta con Petro y Sheinbaum para salvar a America Latina", "Promueve el turismo de su pais no como la ministra de acción social que se fue con la nuestra de vacaciones a Singapur", fueron algunas de las reacciones.