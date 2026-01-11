El video viral de Lula Da Silva disfrutando de sus vacaciones junto a su esposa.

Lula Da Silva tuvo que cancelar sus vacaciones presidenciales tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Maduro. La ofensiva, que incluyó bombardeos sobre Caracas y terminó con el secuestro del líder venezolano, fue condenada por Lula como una “afrenta gravísima a la soberanía venezolana” y una “violación del derecho internacional” que cruza “una línea inaceptable”.

Sin embargo, ese abrupto regreso del mandatario a sus funciones no impidió que, días antes, en pleno descanso, filmara un video que se viralizó en las últimas horas, donde se lo ve disfrutando junto a su esposa, Janja Silva, de las playas de Restinga da Marambaia, Rio de Janeiro. En la filmación, que combinó imágenes de la playa, las gaviotas y el matrimonio presidencial, se escucha al mandatario decir: "Lo que es sagrado aquí es el milagro de la naturaleza".

Lula Da Silva filmó un video viral de vacaciones.

Luego, con un zoom out que lo retrata caminando entre las olas y la arena, el presidente continúa su reflexión: "Lo que es extraordinario aquí y que nosotros nos damos cuenta, es que tenemos olas que van y vienen, de acá para allá". La frase, aparentemente sin sentido, deriva rápidamente en una metáfora política y social: "Es una demostración extraordinaria, ¿sabés? Está para acabar con el preconcepto entre izquierda y derecha. Aquí las olas que vienen de la derecha se juntan con las que vienen de la izquierda... y construyen el mar".

Finalmente, el presidente de Brasil expresa: "Es la extraordinaria virtud de la naturaleza la que hace eso, y que nosotros no imaginamos que sea posible de suceder".

La reacción al video de Lula de vacaciones

Los comentarios y likes no tardaron de llegar al video de Lula de vacaciones. En pocas horas, el clip se llenó de mensajes que celebraron su carisma, su cercanía con la gente y la forma en la que combinó la naturaleza, un mensaje político y una imagen distendida poco habitual en líderes de la región, a la vez que fomentó el turismo nacional.

En X (antes Twitter), los usuarios argentinos comentaron: "Que tipazo", "Necesito que nos gobierne", "Que milagro sos Lula, aguanta con Petro y Sheinbaum para salvar a America Latina", "Promueve el turismo de su pais no como la ministra de acción social que se fue con la nuestra de vacaciones a Singapur", fueron algunas de las reacciones.