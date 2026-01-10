Repsol le avisó a Trump que pretende triplicar la producción en Venezuela

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, le confirmó a Donald Trump que la compañía española está en condiciones para triplicar su producción en Venezuela en los próximos años. El Presidente norteamericano todavía está definiendo qué empresas serán las que tendrán permitido operar en el país tras el secuestro de Maduro y la posterior asunción de Delcy Rodríguez.

Durante la reunión que organizó Trump en la Casa Blanca con ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas, el representante de Repsol además se comprometió a invertir "sustancialmente" en Venezuela. En ese sentido, Imaz aseguró que su compañía produce el gas que garantiza la "estabilidad energética en Venezuela".

"Tenemos gente en el terreno, instalaciones y recursos técnicos", agregó, al tiempo que destacó que podrían triplicar los 45 mil barriles diarios de petróleo que producen en Venezuela actualmente. "Gracias, habéis hecho un buen trabajo, gracias", respondió por el momento Donald Trump.