Repsol le avisó a Trump que pretende triplicar la producción en Venezuela

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le confirmó a Donald Trump en su reciente reunión en la Casa Blanca que la compañía española está "lista" para invertir "sustancialmente" en Venezuela y triplicar su producción en suelo venezolano. Fue en el marco del encuentro que realizó el presidente de Estados Unidos con ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas, en donde el líder norteamericano aseguró que "muy pronto" decidirá qué empresas podrán operar en el negocio del crudo en Venezuela.
En VIVO - Actualizado hace 8 minutos
Hace 23 minutos
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, le confirmó a Donald Trump que la compañía española está en condiciones para triplicar su producción en Venezuela en los próximos años. El Presidente norteamericano todavía está definiendo qué empresas serán las que tendrán permitido operar en el país tras el secuestro de Maduro y la posterior asunción de Delcy Rodríguez.
Durante la reunión que organizó Trump en la Casa Blanca con ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas, el representante de Repsol además se comprometió a invertir "sustancialmente" en Venezuela. En ese sentido, Imaz aseguró que su compañía produce el gas que garantiza la "estabilidad energética en Venezuela".
"Tenemos gente en el terreno, instalaciones y recursos técnicos", agregó, al tiempo que destacó que podrían triplicar los 45 mil barriles diarios de petróleo que producen en Venezuela actualmente. "Gracias, habéis hecho un buen trabajo, gracias", respondió por el momento Donald Trump.
Hace 1 hora
Hace 1 hora
Hace 2 horas