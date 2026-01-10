Detuvieron al menos a 60 personas en Nicaragua por festejar el secuestro de Maduro

Alrededor de 60 personas fueron detenidas en Nicaragua por apoyar la intervención de EE.UU. en Venezuela.

El gobierno de Nicaragua detuvo "al menos" a 61 personas por haber festejado la intervención militar estadounidense en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La medida aplicó tanto para quienes salieron a la calle a celebrar los hechos, como también para quienes hicieron posteos en sus redes sociales. Mientras que 11 ya fueron liberados, los otros 50 todavía están presos "sin información disponible sobre su situación legal". Tanto la oposición nicaragüense como la Embajada norteamericana en el país repudiaron la situación y exigieron la liberación de los detenidos.

El bombardeo a la ciudad de Caracas del sábado pasado despertó una ola polarizadora entre quienes celebraron el accionar militar de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump, como quienes lo repudiaron de distintas maneras y reclamaron el cumplimiento de los tratados internacionales. Países como Brasil, Colombia, México y España respaldaron inmediatamente a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al definir como "ilegal, cruel e ilegítima" la medida tomada por los estadounidenses. Nicaragua también fue uno de ellos, respaldando a Caracas con 61 detenciones a civiles que se manifestaron a favor de la operación orquestada por Washington.

"Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial", aseguraron en un comunicado desde Monitoreo Azul y Blanco, una de las organizaciones de derechos humanos más opositoras a la administración Ortega.

De acuerdo al informe que difundió la organización, la mayoría de los arrestos se dieron en los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y en las zonas del Caribe Norte y Sur. En ese documento alegaron que de las 61 personas aprehendidas, 50 siguen detenidas sin tener datos sobre su situación legal. Los otros 11 ya estarían en libertad y sin juicio concreto.

Desde el organismo también fueron documentados 18 incidentes en total. Fue por eso que al pie del documento, hicieron "un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua", además de exigir la "libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua".

Rosario Murillo y Daniel Ortega.

La embajada estadounidense en Managua se sumó al pedido de liberación, a la par que celebró las liberaciones de El Helicoide en Caracas

La embajada de Estados Unidos en Managua celebró este viernes el "paso importante" dado por Venezuela al prometer la liberación de "un gran número de presos políticos" detenidos en Caracas. Pero criticó al gobierno de Ortega al reclamar que en Nicaragua todavía hay "más de 60 personas" que permanecen "injustamente detenidas o desaparecidas". "¡La paz solo es posible con libertad!", concluyeron en un comunicado en X.

Tras la invasión del sábado pasado, el gobierno venezolano decidió retomar conversaciones con la administración Trump y negoció algunos puntos que consideraron "pertinentes" para "la paz duradera en el país". Uno de ellos sería el cierre definitivo del penal de El Helicoide, el edificio sede de los servicios de espionaje del chavismo y un presunto centro de tortura para los presos políticos en el país. Por ese motivo las autoridades venezolanas comenzaron una liberación a cuentagotas de algunos detenidos, pero con la promesa de darles la libertad a todos. Hasta ahora fueron confirmados 13 liberados, según informaron las ONG's presentes en Venezuela.