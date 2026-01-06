Estados Unidos quiere quedarse también con Groenlandia y no descarta una intervención militar

El gobierno de Estados Unidos anunció que está evaluando "una serie de opciones" para quedarse con Groenlandia y no descarta una intervención militar en ese territorio, que según le recordaron sus aliados europeos, es parte de la OTAN. "Siempre es una opción", dijo amenazante la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado remitido a distintos medios estadounidenses, apenas tres días después de haber invadido Venezuela y secuestrado a Nicolás Maduro.

En el comunicado, la portavoz de la Casa Blanca advirtió que la adquisición de Groenlandia es "prioridad para la seguridad nacional" de Estados Unidos. "El presidente y su equipo están debatiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso del ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", señaló.

Más temprano esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado que el país que gobierna "necesita" quedare con Groenlandia por cuestiones de "seguridad nacional". El lunes, incluso, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia"."¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?", preguntó Miller sobre el territorio autónomo que depende de la corona danesa.

Este martes, los gobiernos de Dinamarca y de Groenlandia solicitaron una reunión con el seceretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para dialogar sobre las recientes declaraciones de Trump. Así lo reveló en Facebook la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, quien habló de una "pronta" reunión en la que estaría presente también el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

Europa se opone a las declaraciones de Trump

Después de la frase de Trump, los jefes de Estado de Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia, Italia, España y Dinamarca firmaron un comunicado conjunto que encendió las alarmas del futuro de la OTAN. La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica. La OTAN ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos. Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, nuestras actividades y nuestras inversiones para mantener la seguridad del Ártico y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN", indicaron.

"Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe lograrse de forma colectiva, en colaboración con los aliados de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. Se trata de principios universales, y no dejaremos de defenderlos. Estados Unidos es un socio esencial en este empeño, como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos de 1951", siguieron y concluyeron: "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre las cuestiones que afectan a Dinamarca y Groenlandia".

