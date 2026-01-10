Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela del sábado pasado, esta semana creció la expectativa por la liberación de presos políticos en la cárcel de El Helicoide en el centro de Caracas, de las cuales hasta ahora se habrían efectivizado entre 9 y 11, según cifras de distintas ONG y organizaciones de derechos humanos en el país, aunque aún no hay datos oficiales del gobierno venezolano. Se estima que hay alrededor de 1.000 detenidos y desde el miércoles decenas de familiares se movilizaron en las puertas del penal, a la espera de reencontrarse con sus conocidos encarcelados.

Venezuela enfrenta desde hace años fuertes críticas por presuntas detenciones por razones políticas y torturas a los detenidos, principalmente en la prisión de El Helicoide, sede de los servicios de inteligencia del país caribeño desde finales de los años '80. A partir de la llegada de Nicolás Maduro, éstas críticas fueron cada vez mayores y contaron con denuncias de familiares ante organismos internacionales como Naciones Unidas y diversas ONG vinculadas a derechos humanos, quienes afirman haber recibido crueles torturas dentro del penal. Dos argentinos también forman parte de la lista de detenidos: uno es el gendarme Nahuel Gallo, preso desde 2024, y el otro es el abogado Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025, previo a las elecciones legislativas.

Esta semana fue confirmadas un puñado de liberaciones, entre las cuales hay al menos cinco españoles y tres dirigentes políticos venezolanos de la oposición al chavismo: Biagio Pilieri, del partido de María Corina Machado; Enrique Márquez, excandidato presidencial en 2024 y finalmente Rocío San Miguel, activista de derechos humanos del país caribeño. Aunque las organizaciones de derechos humanos aseguran que hubo 11 hasta ahora, no fueron revelados nombres ni datos de todos ellos. Tampoco fueron confirmadas más liberaciones por ahora, ni de venezolanos ni de los argentinos presos.

El excandidato presidencial y considerado presidente electo Edmundo González Urrutia, quien compitió contra Maduro en los comicios de 2024, difundió un video en sus redes sociales en el que exigió "la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela". También pidió en particular por la libertad de su yerno, el abogado Rafael Tudares, quien se encuentra detenido en El Helicoide desde 2024.

Quiénes son los argentinos presos en El Helicoide

Nahuel Agustín Gallo es un gendarme argentino de 33 años que fue detenido por las autoridades venezolanas el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresaba desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. El gobierno de Caracas lo acusa de delitos como terrorismo y conspiración, cargos que sus defensores y el Gobierno argentino consideran infundados y como parte de una detención arbitraria que ha sido denunciada ante organismos internacionales.

Por su parte, Germán Darío Giuliani es un abogado argentino que fue arrestado en Venezuela el 23 de mayo de 2025 tras viajar al país por motivos laborales y enfrentó acusaciones similares de terrorismo, narcotráfico y conspiración, señaladas por sus defensores como sin sustento legal. Según testificó su defensa, fue detenido "por oírle un acento argentino", motivo por el cual habrían considerado detenerlo.

"Son casi las 18 en Argentina y no, aún no tenemos respuestas, no tenemos noticias. Siguen jugando con la dignidad y las emociones de cientos de familias. Tienen que abrir las puertas, tienen que liberarlos, ellos son inocentes. Nahuel Agustin Gallo es inocente. No puede estar un día más privado de libertad", escribió la esposa de Gallo en su cuenta de X este mismo viernes, frente a los rumores de posibles liberaciones de presos en El Helicoide.