Venezuela anunció el inicio de liberación de presos políticos

El gobierno venezolano puso en marcha este jueves un proceso de excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, según confirmó oficialmente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El anuncio se produce en medio de un escenario de alta tensión internacional, tras la reciente detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

El dirigente oficialista definió la decisión como un “gesto a favor de la paz”, orientado a aliviar la crisis política que atraviesa el país caribeño. Rodríguez detalló que la medida beneficiará a un “número significativo” de ciudadanos que permanecían bajo custodia estatal.

"A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos y todas tienen que hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación ocurren desde este mismo momento", señaló Rodríguez, quien agregó que en las próximas horas se conocerán más detalles de los liberados.

Al anunciar la medida, Rodríguez resaltó que se trata de "un gesto unilateral" con el objetivo de "afianzar la decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica" en el país. "Sin distinción de tinte político, religioso, económico y social. Todos somos venezolanos y venezolanas. Todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República. Abrazamos la misma bandera y entonamos las mismas estrofas del himno nacional", señaló.

Al ser consultado sobre negociaciones con sectores "extremistas", el funcionario remarcó: "No estamos hablando con ningún sector extremista, ellos son la negación de la política. Hablamos con los partidos políticos y las organizaciones políticas que acaten y se atengan a lo establecido en la Constitución bolivariana", remarcó. Y luego insistió: "Es un gesto unilateral del Gobierno".

El reclamo por Nahuel Gallo

Al trascender el anuncio, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich reiteró su pedido por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en diciembre del 2024 al ingresar a Venezuela. También hizo mención a un abogado argentino llamado Germán Giuliani, que también estaría detenido en el país caribeño.

"Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", escribió Bullrich en su cuenta de X.