Trump pidió USD 100.000 millones a petroleras: "Tratarán con nosotros, no con Venezuela"

Trump instó a las petroleras a invertir millones en Venezuela.

En un encuentro en la Casa Blanca con las petroleras que podrían operar en territorio venezolano, el presidente estadounidense Donald Trump les pidió a los ejecutivos de las compañías una inversión de USD 100.000 millones para la explotación del crudo en ese país. Durante la reunión, el mandatario norteamericano aprovechó también para dejar en claro quién está a cargo del país caribeño: "Tratarán con nosotros, no con Venezuela", sentenció.

Según informó la agencia de noticias EuropaPress, Trump les manifestó a las empresas petroleras que decidirá "hoy o muy pronto" cuáles serán las firmas que podrán operar en Venezuela próximamente, cuando se restablezca la normalidad en el país tras el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro.

El inquilino de la Casa Blanca dejó en claro, en ese marco, que las empresas negociarán directamente con Estados Unidos para acceder al crudo venezolano, en lugar de con Caracas. "Es una Venezuela completamente diferente. El pueblo estadounidense se beneficiará enormemente", aseveró durante la reunión con compañías petroleras y gasísticas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump especificó que el plan es que las empresas estadounidenses de este campo gasten "al menos 100.000 millones de dólares" para revitalizar la infraestructura petrolera de Venezuela. En este sentido, el presidente estadounidense declaró que las compañías no necesitan financiación federal estadounidense, sino "la protección y la seguridad del gobierno" para operar en territorio venezolano.

A su vez, dijo que Venezuela acordó con Estados Unidos "comenzar inmediatamente a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo venezolano, lo que continuará indefinidamente".

EE.UU. redefine su vínculo con Venezuela

Tras el ataque y el secuestro de Maduro, el presidente Trump afirmó que "ahora mismo" ve a Venezuela como "un aliado", mientras que sostuvo que no quiere ver a China y Rusia en ese país. "Creo que quieren seguir siendo un aliado y no queremos que esté Rusia allí. No queremos que esté China allí", subrayó.

"Nos estamos llevando extremadamente bien con la gente de Venezuela, tanto la gente como aquellos que están gobernando Venezuela", afirmó en declaraciones a los medios, que fueron citadas por EuropaPress.

En cuanto a una posible reunión con las autoridades venezolanas, Trump adelantó que "probablemente" se reunirá con varios de sus representantes "muy pronto", pero reconoció que todavía no han "programado" el encuentro, en una referencia velada al envío de delegaciones entre Washington y Caracas para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas.