A una semana del ataque de los Estados Unidos a Venezuela, las autoridades venezolanas confirmaron este viernes que tienen previsto restablecer las relaciones internacionales con el gobierno de Washington. Por orden del presidente Donald Trump, una delegación diplomática estadounidense estuvo en Caracas esta semana, con el fin de evaluar las chances de recuperación de lazos entre ambos países y de reabrir la Embajada norteamericana en la capital venezolana, cerrada desde 2019. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no descarta enviar una delegación a la Casa Blanca en el corto plazo.

Si bien ya contaban con antecedentes previos, desde agosto de 2025 el presidente Trump recrudeció su trato diplomático con el gobierno de Caracas, al que relacionó con el Cártel de los Soles, una supuesta organización criminal que enviaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Con ese pretexto, el líder republicano mandó a atacar 34 presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que supuestamente pertenecían al cártel y cumplían la misión de llevar drogas a Estados Unidos. En diciembre Trump dio un paso más al decretar un embargo petrolero a Venezuela y amenazar con ejecutar acciones terrestres, hasta que en la madrugada del sábado 3 de enero bombardeó Caracas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

El ataque militar del sábado 3 provocó un cimbronazo sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas formalmente desde hace seis años. Mientras que varios países de Sudamérica y de Europa expresan su solidaridad con el gobierno venezolano, desde Miraflores intentan dar vuelta la página y hablar de igual a igual con Trump. Fue en ese contexto que los altos mandos del chavismo recibieron a una delegación diplomática en Caracas para tratar de retomar el diálogo diplomático con la administración Trump, interrumpida totalmente desde 2019. Entre las promesas a cumplir estaría la reapertura de la Embajada en el país, aunque no hubo confirmación oficial.

La presidenta Delcy Rodríguez desmintió los rumores que este viernes difundieron medios como el diario ABC de España, de que ella tenía previsto reunirse "el martes próximo" con Trump en la Casa Blanca. Sin embargo dejó entrever que estaría dispuesta a participar de un encuentro con las autoridades republicanas, y el mismo Trump prometió reunirse "muy pronto" con el interinato de Caracas, a quienes consideró como "muy buenos con Estados Unidos".

Pero hay un detalle: para que ese encuentro se dé, Trump debería remover sobre Rodríguez y otros funcionarios caraqueños la prohibición de ingreso a Estados Unidos que les imputó por pertenecer a la presunta estructura narcoterrorista que lideraría Maduro. Desde el entorno del republicano no hicieron comentarios al respecto todavía.

"Cara a cara con la diplomacia": Rodríguez insiste en que el diálogo será suficiente para estabilizar Venezuela

Este viernes 9, Rodríguez confirmó que tuvo conversaciones telefónicas con los presidentes de Brasil, Colombia y España, quienes le expresaron su solidaridad por la "grave, criminal, ilegal e ilegítima agresión" que Estados Unidos realizó contra su país. Horas después, en un acto político en el centro de Caracas, explicó que mantener una buena diplomacia con el presidente Trump "era la mejor manera de defender a Venezuela", así como también para "asegurar el regreso del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores".

“Nos reuniremos cara a cara en la diplomacia… para defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, el futuro, para defender nuestra independencia y para defender nuestra sagrada e inalienable soberanía", dijo Rodríguez en la inauguración de una clínica de salud para mujeres en la capital venezolana.