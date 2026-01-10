El Gobierno brasileño decidió que Brasil deje de ocupar la Embajada argentina en Caracas y de representarlo ante Venezuela tras diferencias en la postura entre Luis Inácio Lula da Silva y Javier Milei sobre el bombardeo de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó la decisión a la cadena O Globo. Los diplomáticos argentinos habían sido expulsados a mediados de 2024 por las autoridades venezolanas y desde entonces Brasil representó a los argentinos ante el país caribeño.

Ahora, el país que se postula para ocupar ese lugar es Italia, dada la sintonía ideológica entre Milei y la primera ministra Giorgia Meloni, informó Noticias Argentinas.

Pese a las diferencias entre el gobierno argentino y brasileño en relación al ataque de EE.UU, desde la Cancillería de Brasil aseguran que la decisión responde a una necesidad técnica de reorganizar el trabajo diplomático en el país caribeño, según consignó la agencia EFE.

Desde que Donald Trump decidió bombardear Caracas y secuestrar a Maduro, distintos países de la región se manifestaron a favor y en contra. Argentina, con el propio Milei a la cabeza, fue uno de los primeros en felicitar a la Casa Blanca por su incursión militar, repudiada por parte de la oposición política y calificada como una acción "sin precedentes" en un territorio de paz como América del Sur.

En contraposición, Brasil, encabezado por Lula da Silva, fue junto con Colombia, Chile, México, Uruguay y España expresaron su preocupación y rechazo a la operación estadounidense, que provocó al menos 80 muertos entre militares y civiles, según The New York Times.

Horas después del bombardeo, Milei publicó en sus redes sociales un video con un fragmento de su discurso en la última Cumbre del Mercosur, donde tildó de "dictadura atroz e inhumana" al gobierno de Maduro, frente a una supuesta reacción de rechazo del propio Lula. Estas imágenes editadas terminaban con una foto del brasileño estrechando la mano Maduro.

La embajada argentina bajo bandera brasileña

Durante este período, la sede diplomática de Argentina tuvo a diplomáticos de Brasil que representaron los intereses argentinos, luego de que el Gobierno venezolano decida la expulsión de embajadores de distintos países. Una de las acciones que llevó adelante la Embajada argentina durante este tiempo fue darle refugio a cinco opositores durante 14 meses.

Además, Brasil también presionó al gobierno venezolano para la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela en diciembre de 2024, acusado de vínculos con "actividades terroristas".