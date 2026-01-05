Donald Trump exigió “acceso total” a Venezuela por el petróleo y volvió a reclamar Groenlandia

Donald Trump exigió “acceso total” a Venezuela y controlar el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la noche del domingo que su país necesita un “acceso total” a Venezuela, en particular a los recursos petroleros, con el objetivo de “reconstruir” la nación sudamericana. En declaraciones a bordo del Air Force One, el mandatario detalló que todavía no conversó directamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aunque aseguró que lo haría “en el momento adecuado”. También reiteró su reclamo por “seguridad nacional” sobre Groenlandia.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo ya otras cosas de su país que nos permitan reconstruir su país”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta bajo el mandato de Nicolás Maduro, asumió la jefatura del Estado tras la captura del líder venezolano durante los ataques militares estadounidenses. En ese contexto, Trump afirmó que Estados Unidos estaba “a cargo” de Venezuela y que mantenía contacto con las nuevas autoridades. Asimismo, reiteró en una entrevista con The Atlantic que Rodríguez podría enfrentar un destino “peor que el de Maduro” si no “hacía lo correcto”.

Por otra parte, el presidente estadounidense señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, había mantenido una llamada telefónica con Rodríguez y que la Casa Blanca estaba trabajando con ella, destacando que la dirigente estaba “dispuesta a hacer lo necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”. Sin embargo, mientras Trump realizaba estas declaraciones, Rodríguez exigió públicamente la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a quienes calificó como víctimas de un ataque “salvaje” contra la integridad territorial del país.

Trump reclamó Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su reclamo sobre Groenlandia por “razones de seguridad nacional”, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instara a Washington a “poner fin a las amenazas” sobre una posible anexión. En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, Trump afirmó que “necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos”. Además, criticó la gestión de Copenhague en materia de seguridad en la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía, y bromeó al señalar que “para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más”. Por otra parte, al ser consultado sobre su justificación para una anexión, insistió en la seguridad nacional y agregó que “la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben”.

Asimismo, pese a apuntar a la presencia de buques chinos en las proximidades de Groenlandia, Trump rechazó que una eventual anexión pueda afectar su “muy buena relación” con el presidente de China, Xi Jinping, y sostuvo que “tenemos el poder de los aranceles, y él tiene otros poderes a su alrededor”, y aseguró que cumplirá con su previsión de reunirse con el mandatario chino en abril. En paralelo, Frederiksen instó “encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta”, y subrayó que la postura de la Administración Trump “no tiene ningún sentido” al pertenecer Dinamarca, y por ende Groenlandia, a la OTAN.

En este contexto, las autoridades de Dinamarca y Groenlandia reclamaron también una publicación en redes sociales de Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, que mostraba una imagen de la isla con los colores de la bandera estadounidense y la leyenda en mayúsculas “SOON” (pronto). La publicación y las declaraciones de Trump se produjeron después de que el ejército estadounidense capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa durante una incursión militar que incluyó bombardeos sobre Caracas. Según expertos, la operación en Venezuela constituye una advertencia a los aliados de Estados Unidos preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, comenzando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

Finalmente, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, reaccionó en Facebook calificando la imagen como irrespetuosa y recordó que “las relaciones entre los países y los pueblos se fundamentan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”. No obstante, agregó que “no hay ninguna razón para que cunda el pánico o para preocuparse”, y subrayó que Groenlandia “no está en venta y [su] futuro no se decide en redes sociales”.