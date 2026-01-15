Milei va a Córdoba para arrancar el 2026 con una tribuna amigable

El presidente Javier Milei asistirá este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba. La primera actividad pública en 2026 del Jefe de Estado será la visita a uno de sus principales bastiones electorales, en el encuentro donde cantará el Chaqueño Palavecino.

Según reportaron fuentes de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba a El Destape, Milei estará a las 23 en el multitudinario festival, en el que se esperan más de 30 mil personas dentro de la sede y más de 60 mil afuera. Se estima que estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

También se indicó que se harán presente el titular de la Cámara baja, Martín Menem y diputados de La Libertad Avanza de Córdoba. En la provincia mediterránea, el mileismo tiene como referente al jefe de la bancada oficialista Gabriel Bornoroni.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a confrontar con un artículo del diario La Nación que recordó el rechazo a la realización de festivales populares que Milei expresaba en su época de outsider y candidato a primer mandatario. "Fake. El Presidente jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos, sino el descontrol del dinero público destinado a este tipo de eventos", replicó el ex vocero presidencial.

Fuentes de LLA en Córdoba especularon que el Presidente irá a la platea, aunque no por dónde ingresará. En su desmentida por X, Adorni además negó que Milei vaya a entrar al festival a caballo.

"El Presidente jamás evaluaría montar a caballo en virtud de que le resultaría fácticamente imposible debido a las lesiones que sufre su columna (las que además son de público conocimiento)", informó el Jefe de Gabinete.

Desde Casa Rosada habían indicado que la presencia en el festival iba a ser la única actividad a realizar en Córdoba. No habrá encuentro con el gobernador Martín Llaryora, de relación tensa con el Gobierno nacional. Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a las últimas dos ediciones de Jesús María, ya la semana pasada confirmaban desde su entorno que no iba a asistir.

Cómo sigue la agenda de Milei

Milei irá el sábado a Paraguay para la oficialización del tratado Mercosur - Unión Europea. Sin embargo, el mandatario argentino verá como, un día antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, harán una escala previa en Brasil, para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

De ahí, partirá a Suiza donde participará del Foro de Davos, donde se espera que vuelva a expresar su alineamiento con su par Donald Trump, que encabezó hace una semana la invasión a Venezuela, previo secuestro del presidente Nicolás Maduro. El encuentro económico en suelo helvético se realizará del 19 al 23 de de enero.

A fin de mes, Milei encabezará una recorrida por la ciudad de Mar del Plata, según habían confirmado fuentes de LLA a El Destape. El formato será similar a la bajada que realizó a fin de 2025 en Córdoba, en lo que desde el oficialismo se denominó "El Tour de la Gratitud".

Sin embargo, el propio Milei se encargó de anunciar su participación en una nueva edición del festival denominado Derecha Fest que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 27 de enero, aunque sin sede específica.