Cada vez más lejos del paraíso: un enero que anuncia un año difícil

En el sur del conurbano bonaerense, los cortes de luz vuelven a ser una constante. Con temperaturas de 35 grados, en la tercera sección electoral los vecinos que acaban de recibir un nuevo aumento en la tarifa eléctrica están sufriendo interrupciones del servicio que se prolongan hasta por 17 horas. Algo similar pasa en algunos barrios de Capital Federal y en la zona norte. El malestar lo transmiten a través de las redes sociales los habitantes del Gran Buenos Aires que no ven reflejada la situación en los medios tradicionales.

Las empresas de consumo masivo se quejan porque la actividad no repunta. En medio de una ola de calor, las cerveceras más importantes de la Argentina registran una caída de las ventas que rondan el 20% con respecto a un 2024 que ya había sido malo. Lo mismo pasa en las grandes alimenticias que advierten que las galletitas y alfajores se convirtieron para muchos argentinos en bienes de lujo. La información surge de las propias empresas que no se animan a cuestionar en público el plan libertario por temor a represalias de todo tipo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mientras los argentinos con capacidad de ahorro colman lugares de veraneo en el exterior, la Argentina de Milei arrancó 2026 con imágenes de un modelo inviable que se profundiza. El analisis en base a datos del INDEC que publicó el economista Jorge Colina en El Economista muestran que entre enero y noviembre de 2025, 3 millones de argentinos viajaron a Brasil y solo 1 millón de brasileños vino a la Argentina. Una ecuación similar y desfavorable se vio con respecto a Uruguay y Chile.

En la segunda semana de enero, los conflictos por despidos se propagan en la papelera Lustramax de Tortuguitas y la textil TN Platex de Tucumán y hasta en el gigante Mercado Libre. En ese cuadro, que contradice por completo la euforia de la Casa Rosada, el INDEC dio a conocer el dato de inflación más alto de los últimos ocho meses, una señal de que ni siquiera el activo principal que vende el gobierno está funcionando bien. El informe del Grupo Financiero Adcap destacó que el dato superó el consenso de Bloomberg (2,5%). La respuesta del mercado financiero fue como siempre inmediata, con suba del riesgo país. Lo que falta es conocer la reacción social, siempre diferida y difusa.

La inflación de diciembre llegó al 2,8%, por encima del 2,5% de noviembre, el 2,3% de octubre y el 2,1% de septiembre. Asi, en términos interanuales, la inflación cerró en 31,5%, una cifra que el gobierno festeja como la más baja en 8 años pero tiene dos contracaras: primero, el costo del dólar planchado apalancado con blanqueo, deuda y salvataje; segundo, la tendencia negativa que no paró desde mayo, cuando el IPC fue de 1,5%, casi la mitad de este dato que festeja el presidente y su ministro de Economía.

En análisis del centro CEPA, muestra que en el último mes de 2025 la evolución de la inflación estuvo marcada por el aumento de combustible de noviembre, el incremento del transporte, los ajustes en educación y, sobre todo, la disparada de la carne vacuna y de las frutas. El índice no fue mayor por la retracción de precios en verduras, la caída de las ventas, un consumo que no repunta y el cepo a los salarios que Milei convirtió en política de Estado. A pesar de haberse mantenido estable el dólar promedio en diciembre, los precios mostraron un alza incluso superior al mes anterior.

Según el INDEC, en diciembre, el asado pasó de $13.304,75 a $15.094,3: aumentó un 13,5% mensual y un 69,4% en términos interanuales. Las frutas y verduras tuvieron subas de entre 16,4% (manzana) hasta 31,2 % (limón). Además, pesó fuerte el ajuste en las tarifas que forma parte del acuerdo con el FMI. Los servicios aumentaron 3,4%, por encima de la inflación promedio y el transporte subió fuerte en AMBA (4,3%) y PBA (14,8%). Si el dato de inflación funcionó hasta ahora como la mejor coartada para hacer digerible un plan inviable que castiga a millones de argentinos, golpea el consumo y provoca la mortandad de empresas, la tendencia que se profundizó en diciembre pone en riesgo el relato libertario.

La consultora Empiria aporta otro dato. La mora en créditos personales llegó en octubre al 9,9%, el máximo de las últimas dos décadas, por encima de la pandemia y más del doble que en 2023. En el caso de las tarjetas de crédito, pasó algo similar: la mora alcanzó al 7,7%, el récord de los últimos 20 años, máximo, por encima de la pandemia y casi cuatro veces los niveles de 2023.

Arranca un año en el que el los vencimientos de deuda de Caputo I van a romper en la costa de Caputo II. El gobierno necesita que baje el riesgo país o rezar para sacar de algún lado los 15.000 millones de dólares que tiene que pagar durante el año.

Mientras La Libertad Avanza se mueve como si la oposición estuviera extinguida y el presidente fantasea con la reelección, el tercer año se perfila como un enorme desafío para su sobrevida. Milei fue rescatado del abismo el 26 de octubre y en ese mismo acto, que le devolvió el horizonte político, se quedó sin excusas. Todo marcha acorde a un plan donde pocos ganan y muchos pierden. El paraíso que vende Milei no se acerca. Al contrario, queda cada vez más lejos.