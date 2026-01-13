Aumentan las tarifas de subte y colectivos del AMBA en febrero: el nuevo precio de cada tarifa

El mes de febrero llegará con nuevos incrementos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectarán tanto a los usuarios de colectivos y subtes de la Ciudad de Buenos Aires. La suba volverá a generar presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de salarios deprimidos.

Desde marzo de 2025, los ajustes se realizan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más dos puntos porcentuales adicionales respecto a la tarifa anterior. De este modo, se busca establecer un mecanismo automático de actualización que evite los retrasos tarifarios, aunque en la práctica implica subas continuas para los usuarios del transporte urbano.

Esta semana se dio a conocer que durante diciembre la inflación fue de 2,8%, por lo que el aumento en los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense será de 4,8% en diciembre. Mientras tanto, en la Ciudad el incremento será de 2,8%.

Cómo quedan las nuevas tarifas del transporte público en AMBA

Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Tarifa de 0-3km: $ 637,58

Tarifa de 3-6km: $ 708,46

Tarifa de 6-12km: $ 763,05

Tarifa de 12-27km: $ 817,67

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Tarifa de 0-3km: $ 721,08

Tarifa de 3-6km: $ 803,29

Tarifa de 6-12km: $ 865,17

Tarifa de 12-27km: $ 927,12

Tarifa más de 27km: $ 988,63

Tarifas para colectivos nacionales

Tarifa de 0-3km: $ 494,83

Tarifa de 3-6km: $ 551,24

Tarifa de 6-12km: $ 593,70

Tarifa de 12-27km: $ 636,21

Tarifa más de 27km: $ 678,42

Tarifas para trenes para todos los ramales

Sección 1: $ 280

Sección 2: $ 360

Sección 3: $ 450

Tarifa de subte

Según el esquema planteado, el boleto plano aumentará en una primera etapa de $1.260 a $1.336 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. En el caso de quienes no hayan realizado ese trámite, la tarifa ascenderá a $2.124,24. Para el Premetro, el pasaje simple quedará fijado en $467,60 con SUBE nominalizada y en $743,48 sin registrar.

Tal como sucedió en 2025, el nuevo cuadro tarifario incorpora un mecanismo de actualización mensual que se ubicará por encima de la inflación. La fórmula prevé ajustes mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, con un adicional del 1% respecto del valor del mes previo. Este esquema resulta más atenuado que el aplicado durante 2025, cuando los incrementos combinaban el IPC con un plus del 2%.

Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron la medida señalando que la tarifa técnica —calculada a partir de la relación entre los costos operativos y la cantidad de pasajeros transportados— se ubica en $2.299,64 sin IVA y en $2.541,10 con el impuesto incluido. En ese marco, el GCBA reconoció además que “los costos de explotación están principalmente vinculados a la estructura de retribución establecida en el contrato de concesión” vigente con la empresa Emova.