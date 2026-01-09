Sube el transporte en AMBA y la inflación empujará la tarifa del colectivo a $ 1.000 en 2026

El gasto en transporte público fue una de las cargas más pesadas para el bolsillo en 2025 y este año que recién inicia no promete una realidad distinta. El costo de los boletos que se pagan en el AMBA seguirán indexados a la inflación y la tarifa mínima de colectivo puede finalizar en torno a los 1.000 pesos en diciembre.

El pacto fiscal que se firmó durante la presidencia de Mauricio Macri fijaba un sendero de reducción de subsidios por parte de Nación a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires respecto al financiamiento tarifario de las líneas de colectivo de jurisdicción local. Su aplicación se vio frenada bajo la gestión de Alberto Fernández y ejecutada plenamente desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Bajo ese panorama, desde el año pasado se inauguró un esquema de actualización automática sobre las tarifas de colectivos y subte con el fin de evitar conflictos de rentabilidad con el sector empresario y garantizar el funcionamiento del servicio. La consecuencia es el valor elevado de las tarifas en comparación a la media salarial de los trabajadores, que en promedio deben desembolsar alrededor 80 mil pesos por mes solo para viajar.

Desde marzo de 2025, las subas de las tarifas de los colectivos y subte bajo jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se calculan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que publica el Indec, al que se le suma un 2%, lo que asegura un incremento real sostenido de las tarifas.

En la misma línea, la provincia de Buenos Aires aplica un mecanismo similar para los servicios provinciales y municipales del AMBA, utilizando como referencia el IPC del Gran Buenos Aires (GBA) más un adicional del 2%. En valores reales, las tarifas del transporte en el AMBA se ubican un 83% por encima de las vigentes en 2019, mientras que en el interior del país los boletos superan en casi un 50% los valores de aquel año.

Transporte público: qué pasará en 2026

Según pudo saber El Destape, en la provincia de Buenos Aires se mantendrá el mismo esquema en 2026. Por su parte, la Ciudad confirmó que mantendrá un esquema ajustado por inflación para el boleto de colectivos, mientras que en el caso del subte se basará en una actualización equivalente al IPC más un 1%. Se espera que las audiencias públicas que se desarrollarán en los próximos días

Los incrementos venideros inflarán aún más los precios que desbordan a los sueldos. Actualmente, estos son los valores:

Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

tarifa de 0-3km: $ 620,22

tarifa de 3-6km: $ 689,17

tarifa de 6-12km: $ 742,27

tarifa de 12-27km: $ 795,40

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

tarifa de 0-3km: $ 688,06

tarifa de 3-6km: $ 766,50

tarifa de 6-12km: $ 825,55

tarifa de 12-27km: $ 884,66

Tarifa más de 27km: $ 943,35

Tarifa de subte: $ 1.260

Según datos del Observatorio de tarifas y subsidios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA-Conicet, el costo técnico del servicio medido por pasajero transportado, es decir, la tarifa sin subsidios asciende a $ 1.703 (considerando el IVA transporte es de $1.881). Este valor debe contrastarse con el costo reconocido por el Estado Nacional, el cual asciende a $ 1.273.

Desde septiembre, el QR se posiciona como medio de pago dominante en el transporte público. En el AMBA los pagos alternativos al uso de la SUBE representan el 34% para el caso del Subte y del 6,2% para los colectivos del AMBA, mientras que en el interior del país la penetración es del 14% con picos en jurisdicciones como Córdoba Capital y Mendoza.

A nivel nacional, los pagos con tarjeta de Crédito / Débito, QR y/o NFC alcanzan al 8,3% de las transacciones totales. Las promociones representan las estrategias de los usuarios para combatir los aumentos