Los incendios en la patagonia reavivaron el fuego cruzado entre Milei y Villarruel

Una vez más, bosques y campos de la Patagonia son castigados por incendios forestales de dudoso origen. La recurrente crisis fue el punto de inicio de la versión 2026 del enfrentamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel. La Vice se diferenció del Presidente, se hizo presente en una de las localidades más azotada por el fuego y propuso accionar legislativamente para endurecer las penas.

"Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita", comentó ayer la titular del Senado a través de sus redes, donde mostró haber estado en la localidad de Epuyén.

Villarruel anunció que propondrá a los senadores "la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego". "Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder", sumó.

"El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección", cerró.

El viaje de Villarruel y su propuesta para reforzar el castigo a quienes inician incendios forestales marcó el retorno del juego de diferenciarse de Milei. La Vice se apersonó en el lugar, mientras que el Presidente expresó su felicitaciones y agradecimientos a los bomberos con imagenes realizadas por inteligencia artificial por X.

El líder de La Libertad Avanza irá el viernes al Jesús María en Córdoba, para luego hacer escala en Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur- Unión Europea. De ahí, partirá a Suiza donde participará del Foro de Davos, donde se espera que vuelva a expresar su alineamiento con su par Donald Trump, que encabezó hace una semana la invasión a Venezuela, previo secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Horas antes de que Villarruel hiciera público su mensaje sobre los incendios, el vocero Presidencial, Javier Lanari, publicó: "Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la "alta política". Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden...". Este texto dio lugar a versiones de que habría sido Villarruel quien habría solicitado un helicóptero para sobrevolar el área.

Desde el entorno de la Presidencia del Senado lo desmintieron. "¿Después de viajar 1.400 kilómetros en auto, va a pedir un helicóptero? Eso no lo puede creer nadie", señalaron a El Destape. Villarruel se encuentra de vacaciones en el municipio bonaerense de Monte Hermoso.

Son conocidas las tensiones entre Villarruel con Javier y Karina Milei. La secretaria General de la Presidencia la tiene como adversaria juramentada. A esto se suma el arribo a los dominios de la Vice de Patricia Bullrich, titular de la bancada de LLA, que ejercerá como representante de la Casa Rosada en un Senado en el que su titular es considerada una adversaria más.

Ante ese escenario, ¿Villarruel tiene en LLA alguien que le impulse su proyecto sobre las penas por los incendios forestales? "Seguramente lo hará en breve a su regreso", especularon voces del entorno de la Vicepresidenta. Fuentes del bloque de LLA no le bajaron el precio a la inquietud, pero desconfiaron de la titular de la Cámara alta.

"Es razonable la propuesta, pero siempre hace una de más. Ahora se viene la reforma del código penal. Perfectamente podría entrar algo así en el texto", expresaron.