En un nuevo capitulo de las fricciones entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el Presidente excluirá la Vice del decreto que firmará para aumentar a funcionarios del Poder Ejecutivo. Esta acción se suma a las protestas de la la titular del Senado, tanto por su salario, como por los fondos para la Cámara alta.

En una conferencia de prensa realizada hoy, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó la versión de que el Presidente iba a autoaumentarse el sueldo. Por el contrario, afirmó que Milei mantendrá su salario congelado. Milei firmará esta noche el decreto que instrumentará un aumento salarial que alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores.

¿Y qué pasa con Villarruel? "Está incluída en el congelamiento", informaron a El Destape fuentes de la Casa Rosada. La queja de Villarruel por su salario viene desde el año pasado. "Mi sueldo está congelado hace dos años" se quejó la Vice el mes pasado en un intercambio con un usuario de la red social X.



Además de esto, se suma a que la Casa Rosada personaliza en Villarruel las subas de dietas que se votaron los senadores en estos dos años. La titular del Senado había decretado dos congelamientos, pero no volvió a intervenir, exigiendo a los legisladores que lo resuelvan.

Por otra parte, en las vísperas del tratamiento del presupuesto 2026 en la Cámara alta, la Vicepresidenta se quejó del envío de fondos al Senado. "Ya estamos en rojo", graficó Villarruel, en declaraciones la semana pasada, en la inauguración de un oratorio en el Senado.

Fuentes mileistas de la Cámara alta explicaron a El Destape que no la partida del Senado no había sido incluída en el presupuesto. "Si lo agregabamos, tenía que volver a Diputados. Y el tiempo apremiaba", señaló, en alusión a que el tratamiento del cálculo de gastos y recursos se enmarcaba en el período de sesiones extraordinarias pediro por el Ejecutivo, que culmina hoy 30 de diciembre.

Así las cosas, las partidas del presupuesto del Senado dependerán de las resoluciones del Jefe de Gabinete: es decir de Adorni, hombre que responde a una de las principales adversarias de Villarruel, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.