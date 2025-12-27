Javier Milei tiene su primer presupuesto desde que está en la Casa Rosada. El Senado le dio sanción definitiva al proyecto que incluyó un fuerte golpe de motosierra a la educación. Pese a las dudas que generaron estos artículos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguieron aval de los aliados y le dieron al Presidente un cálculo de gastos y recursos para ofrecerselo al mercado, en aras de conseguir dólares para quemar.

Presupuesto 2026: cómo salió la votación

En la votación en general del presupuesto, el oficialismo logró 46 votos a favor, mientras que hubo 25 en contra y la abstensión de la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal). En el voto por capitulo, el II, que contenía los artículos 12 y 30 que generaban rechazo en la oposición, fue aprobado por 42 votos a favor, 26 en contra y dos abstensiones de Vigo y Julieta Corrozzo (La Neuquinidad).

Votación del capitulo II

Qué pasó con el presupuesto 2026

El equivalente al capitulo XI en la votación en Diputados, que fue motivo de discordia de LLA con sus aliados, fue el articulo 30 del presupuesto tensionó la jornada en la Cámara alta. El artículo 30 deroga el piso de 6% de inversión en educación, la que establece la progresividad en la financiación de la ciencia y tecnología y la ley de educación técnica, como principales puntos. También fue punto de discordia por parte del radicalismo el artículo 12, que establece la interrupción del envío de fondos si las universidades no envían la información de su uso.

LLA buscó blindar el articulo 30 proponiendo votar por capitulo. El II es el que contiene el 12 y el 30, que además tiene otros puntos sensibles como la autorización de la "contratacion de obras o adquisicion de bienes y servicios cuyo plazo de ejecucion exceda el Ejercicio Financiero 2026" (artículo 11), la toma de obligaciones por parte del Estado nacional, a través de distintos organismos, de las obligaciones de Compania Administradora del Mercado Mayorista Electrico Sociedad Anonima (CAMMESA) (artículo 16); un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (artículo 28), entre otros incisos.

La elección para el voto por capitulo fue de 39 a 33. Al peronismo que rechazó el plan de labor, se le sumaron los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama y los santacruceños. Finalmente, estos tres boinas blancas fueron los únicos que rechazaron la derogación de las leyes educativas.

Ya en la votación por capitulo, el peronismo insistió en dos cuestiones de privilegio, primero, para que se vote por separado el artículo 30, y luego, para cada uno de los artículos que componían el capitulo. "Nada tiene que ver con el presupuesto: es una declaración de principios en contra de la educación pública", desafió la senadora del bloque Justicialista Anabel Fernández Sagasti.

Las recolección de votos estuvo a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, la jefa de la bancada de LLA en la Cámara , Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.. Quienes los vieron pasar por los pasillos del Senado afirmaron que se manifestaron optimistas con el resultados, aunque sin detenerse a dar mayores precisiones.

Voces del oficialismo señalaron que entre los items de negociación con los gobernadores para torcer a su favor los votos de sus senadores estaba el pago de las cajas previsionales a provincias que no tienen sus fondos de jubilaciones en la Anses. Este era un reclamo de la cordobesa Vigo en el tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto.

"Algunos de los nuestros votan con ellos", se lamentaron desde el bloque Justicialista allá por el mediodía. En ese "nuestros" nombró a uno de los legisladores de Convicción Federal, senadores peronistas que responden a gobernadores o de provincias en las que son oposición.

El oficialismo pudo activar a los gobernadores que tienen el control de sus propios senadores. Fue así que se hiceron con los votos de los legisladores que responden a Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Presupuesto 2026: qué se dijo en la sesión

El senador de LLA Ezequiel Atauche, que ejerció de miembro informate, señaló que el presupuesto 2026 tiene una "regla fiscal simple, algo lógico que no se había cumplido en los últimos trece años: un presupuesto que tenga un déficit cero"

Abad, en relación al artículo 30, sostuvo que "bajo el mantra del déficit fiscal, este gobierno niega que la innovación y el conocimiento tienen que ver con el desarrollo". El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, graficó la postura dividida de la bancada.

"En este dilema que tenemos la mayoría de nuestros senadores, entre tener un presupuesto que no nos cierra completamente y tener uno con el cual dar seguridad, haber control y la posibilidad de ver el año 2026 para ver cómo se va a conducir, y a su ver exigir el cumplimiento de los compromisos de este gobierno, me parece que estamos a favor de avanzar en el presupuesto", graficó el correntino.

Por el lado del bloque peronista, la senadora Juliana Di Tullio calificó como "invotables" a los artículos 12 y 30 del cálculo de gastos y recursos para el 2026. "Pero además es un presupuesto de ajuste, que cada vez es más severo año a año en un contexto de recesión. Porque parece que están en una fiesta", acotó.

Su compañera de bancada, Pablo Bensusán señaló que "este presupuesto resulta inviable por las proyecciones macroeconómicas, inconsistentes las tasas previstas, el tipo de cambio; la proyección del PBI, donde baja el consumo y cae la industria".

"El equilbrio fiscal es ficticio: porque tiene un desequilibrio federal y social. Sin consumo sin industria, sin inversión pública no hay posibilidad de crecimiento", argumentó el pampeano.

Al cierre, el jefe del bloque de senadores, José Mayans, apuntó contra los aliados opositores por la derogación de los artículos 12 y 30. "Diganle a sus hijos y a sus nietos que rompiero el sistema educativo", lanzó.

Qué dice el presupuesto 2026

El presupuesto 2026 calcula un dólar de $1423, inflación de 10%, un crecimiento de 5% y se espera alcanzar un superavit financiero (diferencia a favor entre gastos e ingresos del Estado con intereses de deuda) 0,3% del PBI.

Qué pasó en la sesión del Senado

Por otra parte, Mayans había puesto el grito en el cielo por la conformación de las comisiones, que consideró ilegales, argumentando que no se respetó la proporcionalidad de la cantidad de bancas que tiene el peronismo. El formoseño responsabilizó de esto a Bullrich: "Inoperante como ministra de seguridad, como presidenta de bloque y ahora viene a embarrar la cancha".

También, Mayans cuestionó el recorte del presupuesto del Senado. "Karina (Milei) dijo: para (Victoria) Villarruel, nada", afirmó, responsabilizando del cierre del grifo a la secretaria General de la Presidencia, como parte de su encono con la Vicepresidenta.

Al inicio de la sesión, Villarruel le tomó juramento a Enzo Fullone, que asumió como senador nacional por Río Negro el bloque de LLA, en reemplazo de Lorena Villaverde. Para la asunción del nuevo legislador, se hicieron presentes en el palco Martín y "Lule" Menem.

La rionegrina presentó su renuncia a la banca luego de que se hicieran públicos sus vínculos con el presunto narco Fred Machado. Sin embargo, Villaverde continuará como diputada nacional.