¿Sale o se demora?: el Senado tiene en sus manos el destino del Presupuesto 2026

El Senado le puede dar sanción definitiva al Presupuesto 2026 y darle un respaldo a Javier Milei para mostrar fortaleza ante los mercados. Sin embargo, al igual que con la sanción en Diputados con el capitulo XI, un artículo del proyecto de ley entraría en riesgo por no conseguir aval en los aliados.

El Senado se reunirá este viernes a las 12 para debatir dos temas: el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, ambas con media sanción en Diputados. Previamente, a las 10.30 la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque de la Cámara Alta tendrán la reunión de labor parlamentaria.

LLA cree que tiene los números para sacar el cálculo de gastos y recursos del ejercicio entrante. Sería la primera vez que la gestión de Milei puede tener un presupuesto propio desde que es presidente. El oficialismo necesita 37 votos para arrancar la sesión y para la aprobación.

No solo están los números de los 18 propios, de los dos bloques satélites (de Luis Juez y Francisco Paoltroni), los tres del PRO y la salteña Flavia Royón, sino que puede hacerse con algún voto de Convicción Federal. El jefe de esta bancada, Fernando Salino, hizo público que él votará en contra, pero no pudo confirmar que lo imitarán sus compañeros de bloque.

En bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) (diez senadores) y el Frente Renovador de la Concordia (dos bancas) no dieron precisiones sobre cómo se manifestarán. Desde las inmediaciones del correntino de Unidad Federal Carlos "Camau" Espínola señalaron que faltan detalles para definir el voto.

Por la negativa, se expresará el bloque Justicialista. Los dos senadores de Por Santa Cruz no dieron pistas de qué harán. La cordobesa de Unidad Federal Alejandra Vigo le expuso al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, su disconformidad con el presupuesto, por lo que se estima que no acompañará el expediente.

Milei podría tener su presupuesto y ofrendárselo a los mercados, en aras de conseguir dólares que su gestión prefiere quemar antes que acumular. Sin embargo, se puede producir un episodio similar al de Diputados con el ya caído capitulo XI del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Educativo.

Alejandra Vigo (Unidad Federal)

El peronismo detectó el artículo 30 del presupuesto, que deroga el piso de 6% de inversión en educación, la que establece la progresividad en la financiación de la ciencia y tecnología y la ley de educación técnica, como principales puntos. El bloque que preside José Mayans insistirá en bajar este punto del cálculo de gastos y recursos. Fuentes del justicialismo señalaron a El Destape que en la previa a la sesión definirán qué forma de votación pedirán: por capitulo o por artículo.

En el peronismo creen que los radicales los acompañarán en el rechazo al 30 y algunos bloques provinciales como el de Royón anunciaron que también le bajarán el pulgar. Si se cae el artículo, tiene que volver a Diputados, donde, para que entre en el período de sesiones extraordinarias, debe entrar el 29 o el 30. La cantidad de bancas cosechada por LLA en la última elección se hace inútil sin los aliados que completan la mayoría necesaria para el quórum y la aprobación de los expedientes. LLA no tiene firme a los socios legislativos.