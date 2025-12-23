Presupuesto 2026: dudas y certezas de las últimas horas de poroteo en el Senado

El día después de Navidad, el Senado se reunirá para tratar el Presupuesto 2026. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) ordena su tropa para sus votos y la Casa Rosada trata de afinar la sintonía con los gobernadores. El peronismo, por otra parte, encuentra divisiones internas, pero planifica un contraataque a un artículo del cálculo de gastos y recurso del ejercicio entrante.

LLA se resignó y no insistirá en pedir en el recinto que se habiliten cambios al Presupuesto 2026 e ingresar el capitulo XI, aún cuando en Diputados avisaron que iban a estar disponibles para sesionar el 30 ó 31. El viernes se votará el texto que llegó de la Cámara Baja, confirmaron voces del entorno de un senador de LLA.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dicen desde el oficialismo que hay una coordinación de las autoridades de bloque, cuya cabeza visible es Patricia Bullrich, para que todos los senadores propios estén el 25 a la noche en Buenos Aires. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a reunión de labor parlamentaria para el viernes a las 10.30, previo a la sesión.

Las voces cantantes de LLA del Congreso y Ejecutivo Las conversaciones con los gobernadores no están exentas de cortocircuitos. Los tres senadores del jefe político de Corrientes, Gustavo Valdés, están en signo de interrogación. Estos son los radicales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela y, del bloque Unidad Federal, Carlos "Camau" Espínola.

Esto tiene raíz en la coyuntura local: los diputados provinciales de LLA no votaron el Presupuesto 2026 de Corrientes. Esto se contradice, según señalan desde en el entorno de Valdés, de una promesa hecha por el ministro del Interior, Diego Santilli. De todos modos -y aún cuando reconocen "incumplimientos" por parte de Nación-, descreen que haya una orden del ex gobernador para que sus senadores voten en contra.

Eduardo Vischi (UCR) y Ezequiel Atauche (LLA)

En el peronismo creen que juntan 28 votos por la negativa: 21 del bloque Justicialista, 5 de Convicción Federal y dos del Frente Cívico por Santiago. Con eso solo, no podrían bajar el presupuesto. Sin embargo, uno de esos bloques no estaría firme en la postura.

El jefe de la bancada de Convicción Federal, Fernando Salino, en una entrevista con Radio UNSL, adelantó que votará en contra en general del presupuesto, pero que algunos de sus compañeros "es probable que no sigan esta línea". Voces desde adentro del bloque, que incluye a peronistas de provincias que gobiernan otros espacios y otros que responden a gobernadores, dan por hecho algunos votos en contra.

Sin embargo, hay una intención de avanzar con un contraataque. El lunes, senadores del peronismo expresaron la intención de bajar el artículo 30 del presupuesto, que deroga el piso de 6% de inversión en educación, la que establece la progresividad en la financiación de la ciencia y tecnología y la ley de educación técnica, como principales puntos. Creen que en el radicalismo hay debate sobre esto y podrían laudar en su favor.

También del Norte, la que se expresará en general en favor del presupuesto es la salteña Flavia Royón, según confirmaron a El Destape desde su entorno. En la votación en particular, algunos artículos en contra, entre ellos el 30. La ex secretaria de energía responde al gobernador Gustavo Sáenz, que la semana pasada pudo hacerse con una silla por Diputados en la Auditoría General de la Nación.