Talleres vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El próximo viernes 23 de enero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), Newell`s visita a Talleres, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s se quedó con la victoria por 1 a 3.





Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Vélez: 27 de enero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Platense: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lanús: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Rosario Central: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Independiente: 27 de enero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Boca Juniors: 1 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Defensa y Justicia: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Dep. Riestra: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Banfield: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Talleres y Newell`s, según país