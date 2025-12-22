El dilema de La Libertad Avanza: el Presupuesto que quiere o el que puede

Martín Menem está dispuesto a abrir la Cámara de Diputados el 29 y el 30 y le avisó al Senado que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) insistirá en el capitulo XI del Presupuesto 2026, que no pasó de la Cámara Baja. Los senadores de la oposición, sin embargo, no están dispuestos a darle entrada al texto que el oficialismo no pudo sostener en el proyecto de ley, y los diputados, por otro lado, no creen que las acciones del mileismo tengan éxito.

Javier Milei puede tener un presupuesto - el primero desde que es presidente-, pero no el que quiere. ¿Cuál es el capricho de la Casa Rosada y el oficialismo? El capitulo XI que incluye la derogación de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, la 27.795 de Financiamiento Universitario, modificaciones a otras leyes como la del régimen de Zona Fría (art.68) y en la ley de Asignaciones Familiares (art.70) y la prolongación de la ley de Emergencia Sanitaria. Todo esto, afirman los dogmas económicos bajo los que se rige el líder de LLA, atenta contra el déficit fiscal.

El miércoles pasado en Diputados, LLA impulsó un plan de sesión que estableció que se debía votar el Presupuesto 2026 por capítulos. Los opositores aliados pretendían expresarse por artículo, para evitar el 75, que derogaba la emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. En los pasillos del Congreso afirmaban que el verdadero problema era la eliminación de la 27.793.

Diputados aprobó el presupuesto 2026, sin el capitulo XI, y lo mandó al Senado, donde el viernes obtuvo dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, para tratarlo en la sesión convocada para el viernes 26 de diciembre. Ezequiel Atauche tuvo que explicar a viva voz que el texto de la discordia no formaba parte del proyecto. Esto sucedió un día después de que la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, tuviera que anunciar que el tratamiento de la reforma laboral se postergaba a febrero de 2027.

El oficialismo dio a entender que quiere presentar las modificaciones en el recinto, cosa que reenviaría al presupuesto de nuevo a Diputados para aprobar los cambios. Bloques aliados, como la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, o senadores que responden a gobernadores afines pusieron la firma. Sin embargo, ante la consulta de El Destape, cerca de algunos de estos no confirman que ratificarán en el recinto. "En línea general se aprueba. El tema viene en una posible reincorporación del capitulo XI", avisan voces del partido amarillo.

Otras bancadas provinciales más distantes de la Casa Rosada también expresaron sus dudas con el presupuesto que exceden al capitulo XI. "¿Para qué quieren el déficit fiscal? ¿Cuál es el lugar de la gente?", le lanzó el viernes el jefe de la bancada de Convicción Federal, Fernando Salino, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuando le cuestionó en la comisión de Hacienda y Presupuesto el congelamiento del bono a los jubilados.

La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) se quejó vía redes de que Guberman "desconoció" el "monto reclamado por Córdoba" en concepto de las cajas jubilatorias" y negó la existencia de un acuerdo en el marco de una causa que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación". El bloque Justicialista, ya se sabe, votará en contra, pero miran con atención qué sucederá el viernes. "Suponemos que el presupuesto sale. No creemos que la choquen", dijeron cerca de un senador peronista.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el senador de LLA Ezequiel Atauche en la comisión de Hacienda y Presupuesto

Sin embargo, ante este escenario, fuentes parlamentarias de la Cámara Baja afirmaron que ante la posibilidad de que el Presupuesto 2026 pegue la vuelta, la Presidencia de la Cámara y el bloque LLA se preparan para sesionar los 29 y 30 de diciembre para tratar las potenciales modificaciones del expediente.

"Primero que aprueben el Presupuesto en el Senado y después vemos", dicen desde el radicalismo de Diputados. El PRO avisa que lo votará, pero no les corresponde el conteo de votos. LLA detonó la relación con su socio premium con la elección de representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) por la Cámara Baja. "Acordar con el kirchnerismo es nuestro límite", avisan voces amarillas.

En Provincias Unidas ni siquiera creen que puedan imponer cambios en la Cámara Alta. "No vemos probable que los senadores, que ya le pararon el carro a Bulrich, le voten eso", señalaron, recordando que las firmas en disidencia en el proyecto de reforma laboral, auguraban un fracaso oficialista en el recinto.

Voces de Unión por la Patria consultadas por El Destape desconfían de la apertura del recinto para los dos últimos días del período de sesiones extraordinaria. Creen que el Gobierno se puede dar por satisfecho para mostrarle a los mercados que consiguió, finalmente, un Presupuesto y mostrarse sólidos para seguir pidiendo dólares para consumir. También fueron escépticos de que LLA pueda reunir la tropa legislativa propia o aliada, herida por la última sesión, para juntar quórum o manos para votar. "Pueden quedarse sin media sanción", conjeturaron.