Primer tambaleo de Bullrich en el Senado: tuvo que posponer el tratamiento de la reforma laboral

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el dictamen para el proyecto de reforma laboral en el Senado, pero tuvo que posponer el debate a febrero. Si bien el oficialismo presentó modificaciones al expediente, la oposición afín al gobierno de Javier Milei le dio las firmas, pero con disidencias.

Una vez que terminó la ronda de invitados, Patricia Bullrich, jefa de la bancada de LLA y titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, anunció que iban a hacer circular el dictamen para la reforma laboral, pero que se posponía el debate para el 10 de febrero de 2026.

"Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero, para tener en cuenta el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley", acotó la ex ministra de Seguridad Nacional, quien adelantó que mañana se debatirán en comisiones el presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, aprobadas ayer en Diputados.

El dictamen de mayoría de LLA obtuvo nueve firmas y, según comentaban desde el oficialismo, estaban a la espera de las de Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Flavio Fama (Unión Cívica Radical). Estos dos últimos, al igual que el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, lo hicieron expresando su disidencia. Beatriz Ávila, tucumana que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, fue una de las que puso el gancho.

La decisión de Bullrich se dio luego de un paso de la ex funcionaria por la Casa Rosada. Aún cuando en la previa se daba por hecho el dictamen favorable a la reforma laboral, las firmas en disidencia no auguraban una aprobación sin objeciones.

Además de ser el día en el que la CGT y las CTA movilizaron a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, la jornada en el Senado tuvo como trasfondo la derrota de LLA en Diputados. Si bien le dio media sanción al Presupuesto 2026, los aliados no le pusieron el cuerpo al capitulo XI que tenía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, que aprobó el Congreso y Milei intentó vetar.

Para colmo, en la madrugada, Diputados hizo jurar a sus representantes en la Auditoría General de la Nación (AGN): Mónica Almada por LLA, Juan Forlón por el peronismo y Pamela Caletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, estalló de furía: primero, porque, según argumentó, estas designaciones no estaban en el temario de sesiones extraordinarias, y, segundo, porque dinamitó la sociedad de la Casa Rosada con el partido amarillo, que impulsaba para al ex ministro de trabajo Jorge Triaca para una silla en la AGN. Dicen desde la bancada macrista en la Cámara alta que la bronca no cruzó al otro lado del edificio.

Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y José Mayans (bloque Justicialista)

El dictamen de minoría de LLA tuvo modificaciones, que incluyeron la estipulación de que el pago de sueldos debe ser en moneda nacional o extranjera y se eliminó la variante de "especies, habitación o alimentos"; la prolongación del plazo de pago de indemnizaciones para las microPymes hasta 18 cuotas, y en las cláusulas de ultraactividad, las normativas se mantendrán por un año, mientras que las organizacionales (Por ejemplo, las cuotas sindiacales) se eliminan.

De todos modos, se mantuvo el financiamiento por parte de la anses del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para los desempleados."Hubo cambios, menos de lo que se pidieron", se lamentaron desde las inmediaciones de una bancada opositora.

El rechazo a la reforma laboral estuvo capitaneado por el bloque ahora denominado Justicialista. La cordobesa de Unidad Federal Alejandra Vigo tampoco firmó. "Es bueno que se prorrogue el debate, que no sea tan express y se escuche", sostuvo el senador peronista Mariano Recalde.

A su turno, el jefe de la bancada peronista, José Mayans, señaló: "La CGT dijo que esto tiene vicios de nulidad desde el principio del tratamiento, tiene que ir a la justicia; después viola el artículo 14 Bis de cabo a rabo; va en contra de los derechos de los trabajadores y tratados internacionales y para darle más incertidumbre, donde dicen que es la ley laboral, en la mitad meten el sistema impostiva, que perjudica a las provincias que tienen competencia".

Así las cosas, la Casa Rosada deberá dictaminar un nuevo llamado a sesiones extraordinarias para febrero, para habilitar una sesión para tratar la reforma laboral. "Necesitamos cinco", deslizaron desde el entorno de un senador de Justicialistas, en la proyección para voltear el proyecto.

La agenda del Senado continuará mañana con los proyectos que vienen con media sanción de Diputados. A las 9, la comisión de Justicia y Asuntos Penales tratará el la ley de "Inocencia Fiscal" y a las 10, la de Hacienda y Presupuesto, analizará el Presupuesto 2025, cuya intención inicial era tratarlo el 26 de diciembre.

Para esto, están citados el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y los subsecretarios Claudia Ballestrini (Coordinación Fiscal Provincial), Valeria Sánchez (de Ingresos Públicos) y Rodrigo Cabado (Presupuesto). Desde el oficialismo conjeturan que tienen las firmas para dictaminar el presupuesto. "Deberían", deslizaron.