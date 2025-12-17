Podés cobrar el 80% del monto al momento del depósito inicial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este lunes con el pago de la cuota de noviembre de las Becas Progresar, el programa de apoyo económico destinado a jóvenes y adultos que buscan retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral en Argentina.

Este beneficio, que busca garantizar el derecho al aprendizaje y fortalecer la inclusión educativa en todos los niveles del sistema, ya tiene establecido su calendario de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

El monto total de la beca asciende a $35.000, aunque inicialmente los beneficiarios percibirán el 80% de ese valor ($28.000). El 20% restante queda retenido por ANSES y se abona en una única cuota una vez que los estudiantes presenten las certificaciones académicas requeridas, especialmente el comprobante de alumno regular.

Es importante destacar que estos pagos corresponden al esquema 2025 y alcanzan únicamente a quienes aún no han completado dicho plan anual. El programa contempla diferentes modalidades: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda convocatoria acceden a 6 cuotas.

Calendario de pagos detallado

El cronograma de depósitos para las Becas Progresar correspondientes a noviembre 2025 se desarrolla de lunes a viernes según la terminación del DNI:

Lunes 15 de diciembre : beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1

Martes 16 de diciembre : beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 17 de diciembre : beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5

Jueves 18 de diciembre : beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7

Viernes 19 de diciembre: beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Este sistema de pagos escalonados, ordenado según la terminación del documento, es el mismo que aplica ANSES para la mayoría de sus prestaciones sociales y permite una mejor organización de la demanda en los puntos de cobro y una distribución eficiente de los fondos.

Requisitos para acceder al programa

Las Becas Progresar están dirigidas a estudiantes que cumplen con una serie de condiciones específicas establecidas por el Estado nacional:

Rango etario: tener entre 16 y 24 años de edad, con excepciones contempladas para casos de maternidad o contextos sociales vulnerables. Para quienes deseen inscribirse al programa de Enfermería, no existe límite de edad. Nacionalidad y residencia: ser argentino nativo o naturalizado con al menos dos años de residencia continua en el país. Condición económica: la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), asegurando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. Situación académica: estar inscripto como alumno regular en instituciones educativas reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación de la Nación. Salud: contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad correspondiente, de acuerdo con el calendario nacional de vacunación. Medio de pago: declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular para recibir los depósitos de manera directa y segura.

Proceso de inscripción digital

La inscripción a las Becas Progresar se realiza de manera completamente digital a través del sitio web oficial del programa. Para quienes acceden por primera vez, el proceso implica crear un usuario y contraseña de seguridad personal. Posteriormente, deben seleccionar la línea de beca que se adapte a su situación educativa y completar tres formularios específicos: datos personales actualizados, encuesta socioeconómica detallada e información académica verificable.