EEUU ofrece protección a Ucrania, pero sin acuerdo sobre las "dolorosas" concesiones territoriales

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, hablan mientras se reúnen para una foto de familia en la Cancillería, en Berlín, Alemania

Estados Unidos ha ofrecido a Kiev garantías de seguridad similares a las de la OTAN, mientras los negociadores estadounidenses y europeos informaban el lunes de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero el acuerdo sobre concesiones territoriales seguía siendo difícil de alcanzar.

Enviados a Berlín del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hicieron la oferta sin precedentes en las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijeron representantes estadounidenses, pero advirtieron que tal acuerdo no estaría sobre la mesa para siempre.

Las conversaciones en la capital alemana han despertado cierto optimismo entre los líderes europeos sobre una vía para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Moscú aún no ha aceptado ninguno de los cambios debatidos en Alemania y no ha manifestado su voluntad de hacerlo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estamos tratando de conseguirlo", dijo Trump sobre un acuerdo para poner fin a la guerra, en declaraciones en la Casa Blanca después de celebrar una cena en la que participaron los principales responsables presentes en Berlín. "Tuvimos numerosas conversaciones con el presidente ruso (Vladímir) Putin, y creo que ahora estamos más cerca que nunca y veremos qué podemos hacer", añadió Trump.

Los líderes europeos acogieron con cautela el aparente giro del Gobierno de Trump sobre las garantías de seguridad para Ucrania.

"Por primera vez desde que comenzó la guerra, la posibilidad de un alto el fuego es concebible", dijo el canciller alemán, Friedrich Merz, anfitrión de las reuniones, en una publicación en la red social X.

"Hoy he tenido la sensación por primera vez (...) de que todos se comportaban como aliados de un mismo bando", dijo a la prensa el primer ministro polaco, Donald Tusk, en su avión tras abandonar Berlín. "Por primera vez he oído de boca de los negociadores estadounidenses (...) que Estados Unidos se comprometería a dar garantías de seguridad a Ucrania de tal manera que los rusos no tuvieran ninguna duda de que la respuesta estadounidense sería militar si los rusos volvieran a atacar Ucrania".

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que la cuestión de las garantías de seguridad se había vuelto "más clara y creíble", lo que calificó de paso importante hacia una paz sostenible. "Pero aún quedan muchas cuestiones difíciles, sobre todo en lo que respecta a los territorios y a si Rusia quiere la paz", dijo Kristersson en un comunicado tras las conversaciones de Berlín.

CONCESIONES TERRITORIALES

Zelenski dijo tras las conversaciones que pediría a Estados Unidos que ataque a Rusia con sanciones y proporcione más armas a Ucrania, incluidas las de largo alcance, si Moscú rechaza las propuestas que están discutiendo Kiev, Washington y los líderes europeos.

"Creo que Estados Unidos aplicará sanciones de presión y nos dará más armas si él (Putin) lo rechaza todo", dijo Zelenski a los periodistas en un chat de WhatsApp.

Kiev apoya la idea de un alto el fuego, en particular para los ataques energéticos, durante el periodo navideño, añadió.

Estados Unidos se está inclinando por la opción de que Ucrania retire sus fuerzas de la región oriental de Donetsk, dijo un responsable familiarizado con el asunto, lo que sería una concesión masiva que podría causar una feroz reacción violenta en Ucrania.

Zelenski, que antes calificó de "dolorosa" la cuestión de las concesiones territoriales, reiteró tras las conversaciones que Ucrania no reconocerá al Dombás como rusa ni "'de jure' ni 'de facto'", es decir, ni de derecho ni de hecho.

Representantes estadounidenses dijeron a la prensa por teleconferencia que habían logrado un acuerdo sobre el 90% de las cuestiones. Aunque sigue habiendo problemas territoriales de larga data, uno de ellos afirmó que contaban con "múltiples soluciones diferentes para salvar la brecha" que les estaban señalando.

GARANTÍAS AL ESTILO DE LA OTAN

Zelenski ha mantenido conversaciones en Berlín con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, así como con líderes europeos.

Kiev está bajo intensa presión de Trump para hacer concesiones a Rusia.

Un responsable estadounidense dijo a periodistas más tarde que, según el acuerdo que se está discutiendo en Berlín, Ucrania recibiría garantías de seguridad similares a las previstas en el artículo 5 del tratado de la OTAN, que exige a la alianza acudir en defensa de cualquier miembro que sea atacado.

Otro cargo estadounidense dijo que Rusia estaba abierta a la posibilidad de que Ucrania se uniera a la Unión Europea y que Trump quería evitar que Rusia invadiera más territorios hacia el oeste de Europa.

Con información de Reuters