Efemérides del 16 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 16 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Ludwig van Beethoven y Vasili Kandinski, la separación de la banda The Who hasta el fallecimiento del piloto Oscar Gálvez.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1770 - Nacimiento de Ludwig van Beethoven

En la ciudad alemana de Bonn, en Westfalia, nació el compositor, profesor de piano y director de orquesta, uno de los grandes maestros de la música clásica. Entre sus obras se destacan la Sinfonía N.º 9 y los cuartetos de cuerda y sonata para piano.

1802 - Nacimiento de Valentín Alsina

El escritor, jurista y político nació en Buenos Aires. Fue gobernador bonaerense en 1852 y entre 1858-1859. Redactó el Código Rural y publicó tratados sobre la soberanía argentina en las islas Malvinas y la libre navegación por el Río de la Plata.

1866 - Nacimiento de Vasili Kandinski

El pintor ruso, precursor del arte abstracto, nació en Moscú. Se considera que sus obras abrieron el período de la abstracción lírica y el expresionismo en el arte plástico.

Vasili Kandinski.

1902 - Nacimiento de Rafael Alberti

Uno de los mayores literatos de la Edad de Plata de la literatura de España nació en la ciudad de Puerto de Santa María. Recibió el Premio Cervantes de 1983. Entre sus obras destacan Marinero en tierra, Sobre los ángeles y Coplas de Juan Panadero.

1917 - Nacimiento de Arthur Clarke

En la ciudad de Minehead, en Somerset, nació el escritor y científico británico, autor de clásicos de la literatura de ciencia ficción como El centinela y Cita con Rama. Su novela 2001: Una odisea del espacio, fue llevada al cine y es considerada una obra maestra del género.

1949 - Nacimiento de Billy Gibbons

El músico, compositor, cantante y guitarrista estadounidense, líder de la banda de rock ZZ Top, nació en la ciudad de Houston, en Texas. Fue reconocido como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock.​

1966 - Jimi Hendrix

El guitarrista y cantautor publicó su primer disco simple Hey Joe, el nombre de la canción que se convirtió en un clásico del rock. El tema fue luego interpretado con variaciones por varios grandes artistas, entre ellos Johnny Cash y Bob Dylan.

1983 - The Who

El guitarrista, tecladista y cantante Pete Townshend anunció su renuncia a la banda británica, que había creado con Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon. La salida de Townshend desencadenó la disolución de uno de los grupos más influyentes de la historia del rock con más de 100 millones de discos vendidos. Volverían a reunirse en julio de 1985 en el concierto Live Aid.

1984 - Roberto Mouzo

El defensor central, con más presencias en Boca Juniors con 426 partidos disputados, se retiró del fútbol en el partido con victoria por 2-0 ante Rosario Central. El equipo “canalla” descendió a la Primera B luego de 32 años en la máxima categoría del fútbol argentino.

1989 - Fallecimiento de Oscar Gálvez

A los 76 años murió el piloto, uno de los más laureados del automovilismo argentino junto a su hermano menor, Juan. Obtuvo cinco títulos de Turismo Carretera y 43 victorias, entre ellas siete del Gran Premio Argentino.

1993 - Nuevo Gasómetro

San Lorenzo de Almagro inauguró el estadio Pedro Bidegain en un partido amistoso con victoria por 2-1 a Universidad Católica de Chile. El estadio, situado en el barrio porteño del Bajo Flores, tiene una capacidad de 45.000 espectadores y su construcción costó unos 15 millones de dólares.

2007 - Copa Intercontinental

Boca Juniors perdió en la final del Mundial de Clubes ante el Milan de Italia por 4 a 2. Rodrigo Palacio y Massimo Ambrosini en contra marcaron para el equipo argentino, mientras que Filippo Inzaghi (2), Alessandro Nesta y Kaká anotaron para el italiano.