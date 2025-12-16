Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 16 de diciembre 2025

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece una agenda de beneficios tan amplia como estratégica para diciembre. En un mes donde los bolsillos sienten la presión y las compras navideñas se aceleran, la entidad bancaria despliega rebajas en rubros esenciales: alimentos, farmacias, ferias, gastronomía y comercios de cercanía.

Además del esquema que combina reintegros, descuentos y cuotas sin interés, el Banco Provincia busca posicionarse como la billetera más competitiva del cierre de año. En ese sentido, lanzó para este mes el nuevo programa Mesumo Navidad, que promete funcionar como un impulsor clave para los comercios de cercanía, supermercados, eventos y actividades turísticas.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este martes 16 de diciembre

Supermercados mayoristas: el plato fuerte del día

Este martes 16, las promociones más relevantes pasan por las cadenas mayoristas:

Nini Mayorista

15% de ahorro.

Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona.

Ideal para compras grandes pre-fiestas.

Mayorista Vital

20% de ahorro

Tope unificado: $10.000 por persona por semana.

Estas promociones conviven con los descuentos permanentes en supermercados de toda la provincia, que se mantienen activos los siete días de la semana.

Hogar, construcción y tecnología: los descuentos que no tienen tope

En paralelo a los beneficios alimentarios, este martes también siguen vigentes promociones clave fuera del rubro tradicional:

Sodimac

10% de descuento del 5 al 31 de diciembre.

Sin tope.

Acumulable con otras promociones: un plus muy valorado para quienes están remodelando o preparando la casa para las fiestas.

Silvia (tecnología y muebles del hogar)

20% de descuento.

Sin tope de reintegro.

Una de las promos más agresivas del mes para renovar electrodomésticos o muebles antes del verano.

Salud, librerías y comercios de cercanía: todos los beneficios de Cuenta DNI que siguen en diciembre

Si bien no todos aplican específicamente este martes, es importante tener en cuenta las promociones que forman parte del paquete general de diciembre y que completan el ecosistema de ahorro de Cuenta DNI:

Lunes y martes

10% en librerías, sin tope de reintegro.

Miércoles y jueves

10% en farmacias y perfumerías, sin tope.

Todos los viernes

20% en comercios de cercanía, con tope de $4.000 por día.

Todos los días

40% en ferias y mercados bonaerenses.

40% en comercios de universidades, ambos con tope de $6.000 semanales.

Tres cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la billetera digital.

Entre las promos especiales del mes también destacan: