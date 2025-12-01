Descuentos Cuenta DNI que llegan en diciembre 2025: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios que hay

En el inicio del último mes del año, el Banco Provincia vuelve a mover el tablero del consumo con una batería de promociones que ya se volvieron parte del paisaje económico bonaerense. En un contexto donde cada peso cuenta, Cuenta DNI se mantiene como una de las herramientas más usadas para amortiguar la inflación y sostener la mesa familiar.

Los descuentos de diciembre llegan con una apuesta fuerte: la vuelta del beneficio estrella para carnicerías, pollajerías y pescaderías, justo a tiempo para el asado navideño. Con su programa de descuentos, la billetera del BAPRO ya se convirtió en un “salvavidas mensual” para millones de usuarios.

El día para marcar en el calendario: sábado 20 con 35% de ahorro

El Banco Provincia anunció que el sábado 20 de diciembre de 2025 será la fecha para aprovechar el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El tope de reintegro será de $7.000 por persona, alcanzable con compras de $20.000 o más.

El beneficio se aplicará sólo con pagos hechos con Cuenta DNI, con QR o Clave DNI, al usar dinero en cuenta. No entran pagos con tarjeta de crédito, débito, transferencia, envío de dinero ni ningún QR de otras billeteras como Mercado Pago.

Además, el banco aclaró que no podrán acceder quienes tengan atrasos en sus obligaciones con la entidad. Un detalle clave para no llevarse sorpresas al pasar por la caja.

Qué otros descuentos llegan en diciembre con Cuenta DNI

Diciembre desembarca con una grilla amplia que combina ofertas diarias, semanales y por rubro. Entre las más destacadas:

Comercios de barrio : un 20% todos los viernes, tope $4.000 por semana.

: un 20% todos los viernes, tope $4.000 por semana. Ferias y mercados bonaerenses: un 40% todos los días, tope $6.000 semanal.

un 40% todos los días, tope $6.000 semanal. Gastronomía (jóvenes 13 a 17 años): un 30% mensual, tope $8.000.

un 30% mensual, tope $8.000. Librerías: un 10% sin tope.

un 10% sin tope. Farmacias y perfumerías: un 10% miércoles y jueves, sin tope.

un 10% miércoles y jueves, sin tope. Universidades: un 40% todos los días, tope $6.000 por semana.

un 40% todos los días, tope $6.000 por semana. Electrodomésticos en Casa Silvia: un 20% todos los días, sin tope.

Cuenta DNI: cuándo son los descuentos en supermercados y mayoristas en diciembre

A esto se suma un esquema de descuentos en cadenas y mayoristas clave: