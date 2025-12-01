El gobierno porteño presentó el informe de gestión con cuestionamientos de la oposición 

El Jefe de Gabinete porteño Gabriel Sánchez Zinny presentó el segundo informe de gestión del año e hizo foco en la gestión en materia se seguridad, higiene y tránsito entre otros puntos. En una sesión que se extendió durante varias horas, Sánchez Zinny destacó la incorporación de 2.500 nuevos agentes de seguridad y la ampliación del parque automotor de la fuerza (126 camionetas, 120 patrulleros, 160 motos, 60 cuatriciclos, 6 unidades de traslado y 11 minibuses). "Gracias a una inversión sostenida en tecnología, con 1.200 nuevas cámaras instaladas en 300 puntos estratégicos y el Anillo Digital controlando más de 3 millones de vehículos por día, la Ciudad alcanzó un 82% de cobertura de videovigilancia en la vía pública", afirmó el Jefe de Gabinete.

Según la presentación realizada, esta estrategia, sumada a la presencia policial, se tradujo en una baja acumulada del 28,4% en robos y 21,7% en hurtos en lo que va del año. El robo automotor mostró una caída histórica del 55%, alcanzando la menor cantidad de casos en los últimos 23 años, respecto al 2024.

El Jefe de Gabinete porteño también destacó la puesta en marcha de proyectos que buscan mejorar la conectividad. La novedad más relevante fue la prueba piloto del Trambus en la Avenida Juan B. Justo en noviembre, primer tramo de la futura Línea T1, un nuevo sistema que en 2026 conectará la Ciudad de norte a sur, y que atravesará ocho barrios en seis comunas y conectando con cinco de las seis líneas de subte. En la red de subte, el funcionario mencionó que en octubre se concretó la licitación para la construcción de la Línea F, la primera nueva línea en 25 años, que unirá Barracas con Palermo con 9,8 kilómetros de recorrido, con una inversión estimada de 1.350 millones de dólares.

En lo que denominó como eje "Ciudad Atractiva", Sánchez Zinny puso en valor el desarrollo económico, cultural y turístico, con una ocupación hotelera del 94% en noviembre de 2025, el impacto de la industria audiovisual a través del Cash Rebate (40 millones de dólares de inversión y 10 mil empleos directos) y los avances en el ecosistema cripto y gaming.

Las interpelaciones de la oposición

Tras la exposición del Jefe de Gabinete, el diputado del Partido Obrero Gabriel Solano reclamó por el aumento del subte y denunció que subió por encima de la inflación. Por otro parte, la legisladora del FIT Mercedes Trimarchi criticó los números vinculados a personas en situación de calle y la diputada del Partido de los Trabajadores Socalistas Andrea D'Atri expresó su preocupación por los retiros voluntarios en algunas áreas del estado.

Por su parte, Emanuel Ferrario afirmó no ver una visión estratégica e integral del gobierno, particularmente respecto al problema de la vivienda, y señaló que la natalidad cayó 48% en CABA y el gobierno, en su opinión, no cuenta con políticas de apoyo para quienes tienen hijos.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Freire cuestionó el presupuesto en políticas para la vivienda y la jefa del bloque, Claudia Neira, criticó al Gobierno por no "empatizar" con los vecinos y denunció que "desconocen" lo que pasa en los barrios porteños. "Piensan que el problema se resuelve diciendo que Buenos Aires es la ciudad más segura. Repiten frases hechas con datos falsos o inexactos, como lo volvió a hacer hoy el jefe de gabinete, Sánchez Zinny, en la Legislatura. Siguen repitiendo, por ejemplo, que el 82% de la Ciudad está videovigilada, cosa que es mentira. Hoy apenas el 46% de la Ciudad tiene cobertura de videovigilancia", sostuvo en su intervención.