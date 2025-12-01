La recaudación cayó en noviembre y van cuatro meses seguidos en rojo

La recaudación de Recursos Tributarios alcanzó los $ 15,6 billones en noviembre, con una variación interanual de apenas 19,7%, informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con esta caída en términos reales, ya van cuatro meses consecutivos con números en rojo.

Según ARCA, la variación interanual "continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre 2024". De acuerdo al ente recaudador, en ese mes había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos:

La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social): por ingresos del pago a cuenta del plan amplio con condonación del 20% de los intereses. También habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024 a través del plan de tres cuotas.

(Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social): por ingresos del pago a cuenta del plan amplio con condonación del 20% de los intereses. También habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024 a través del plan de tres cuotas. Anticipos de Ganancias y Bienes Personales - personas humanas del período fiscal 2024, por el corrimiento de los vencimientos de ese año.

- personas humanas del período fiscal 2024, por el corrimiento de los vencimientos de ese año. El Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.

que actualmente no se encuentra vigente. El Impuesto de Regularización de Activos : por el vencimiento de la adhesión al Régimen y del pago adelantado de no menos del 75% deL Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 – única para regularizar fondos).

: por el vencimiento de la adhesión al Régimen y del pago adelantado de no menos del 75% deL Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 – única para regularizar fondos). El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP): por el vencimiento del pago inicial (75%) para aquellos bienes regularizados en la Etapa I.

Se profundiza la caída de la recaudación

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 8,7% real interanual durante noviembre. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería negativa de 3,6%. De esta forma, en noviembre se registró la cuarta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total.

Analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de derechos de exportación con un 69% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario. Le siguen Bienes Personales con una baja real interanual del 64% e impuestos internos con una baja del 12,6%, estos últimos por comparar con una base alta de noviembre de 2024 y por bajas de alícuotas.

Los únicos dos tributos con aumento real serían derechos de importación con 21,7% e impuesto a los combustibles con 17,2%, dado el aumento de volumen en el caso del primero y del valor del impuesto en el segundo. Según el instituto, estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en noviembre.

El principal impuesto del sistema, el IVA, habría tenido una baja del 2,2% en términos reales respecto a noviembre 2024. El dato revela las consecuencias de la crisis económica sobre el consumo popular.