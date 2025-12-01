Ignacio Noel, de Morixe: "No tenemos problemas en competir con las pastas italianas"

El empresario Ignacio Noel, principal accionista de Comercial Del Plata y del grupo alimenticio Morixe, se mostró receptivo con la apertura de las importaciones. "No tenemos problemas en competir con las pastas italianas", sostuvo en diálogo con El Destape 1070. Además, se mostró "optimista" con el rumbo de la gestión de Javier Milei y apuntó directamente contra los sindicatos, alineándose con los ejes centrales de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

"Tener más libertad en los mercados hoy es una buena noticia. Yo personalmente no creo que el Estado sea el que va a hacer que la población viva mejor", aseguró Noel, quien aseguró que compró Morixe en 2017 cuando estaba "casi quebrada" y logró revertir la situación.

Al ser consultado sobre la conflictividad gremial, Noel no dudó en responsabilizar a las organizaciones de trabajadores por el estancamiento del empleo, utilizando argumentos que van en línea con la retórica oficialista sobre la "modernización" de las leyes del trabajo. "Los grandes responsables de que no haya trabajo en la Argentina son los sindicatos", disparó el empresario y agregó: "Es cierto que la situación económica ha contribuido, pero la realidad es que el país no ha generado trabajo".

En plena coincidencia con el espíritu desregulador del Gobierno, Noel pidió desarmar los convenios colectivos tradicionales. "Creo en un esquema de acuerdos por empresa", afirmó y sostuvo que "los resultados demuestran que las leyes laborales no han funcionado" y que "han quedado viejas". Además, cuestionó el rol de la Justicia y la cartera laboral: "En Argentina hemos normalizado lo anormal. Si un gremio toma una planta, parece normal. Los gremios han tenido fuerza de choque".

Elogios a Menem y la competencia importada

En otro tramo de la entrevista en Palo y Zanahoria, el dueño de Morixe reivindicó la década del 90: "El primer período del Presidente Menem fue el mejor, pero cometió el error de no cortar el déficit fiscal".

Respecto a la inflación, consideró que el 2% mensual se debe a un "reacomodamiento de precios" y se mostró confiado frente a la apertura comercial que promueve el ministro Federico Sturzenegger. "Que ya haya productos importados en el supermercado es el proceso hacia el que hay que ir, pero en una cancha nivelada", analizó. Para cerrar, dejó una frase contundente sobre la capacidad de la industria local para enfrentar productos extranjeros: "No tenemos problemas en competir con las pastas italianas".