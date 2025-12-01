La Libertad Avanza y Unión por la Patria libran la batalla final por la primera minoría en Diputados

A días de la jura de los nuevos diputados nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo pujan por tener la primera minoría en la Cámara Baja. El oficialismo continúa reclutando legisladores afines sueltos y las dudas continúan en el bloque de Unión por la Patria..

El miércoles a las 11 está citado el cuerpo a una sesión especial en la que se aceptarán las renuncias de los diputados que dejarán sus cargos para asumir en otros cargos, nuevos mandatos o que dejarán su lugar a otros legisladores.

Luego, a las 13, la Cámara volverá a reunirse para tomarle juramento a los diputados electos. Una vez establecida la nueva conformación del Cuerpo, se procederá a la elección de autoridades. Como se adelantó en El Destape, es casi un hecho que Martín Menem será electo una vez más en la presidencia.

La nueva geografía de la Cámara baja dirimirá quién será la primera minoría, hecho que será clave en los lugares de las comisiones, cuya integración se basa en la misma proporción en la que los bloques políticos están representados en el Cuerpo.

Ante ese escenario, LLA y Unión por la Patria pujan por ser el bloque que tenga la prioridad a la hora del cálculo que defina la primera minoría. Hoy el oficialismo tiene 94 diputados, gracias al triplete que consiguió el viernes pasado.

Horas después de jurara como senadora nacional, Patricia Bullrich se sacó una foto con Menem y con la diputada Verónica Ranzini, oficializando su fichaje a la bancada violeta. En la misma jornada, otro santafesino, Alejandro Bongiovanni, anunció que dejaba el PRO y se sumaba al bloque oficialista.

Ranzini también era parte del partido amarillo, pero armó el bloque Futuro y Libertad junto a otro santafesino ex PRO Gabriel Chumpitaz que vía X le dedicó una dura despedida. "No tenes palabra ni memoria. Bullrich no te trajo a la política. Nosotros te hicimos diputada nacional en la lista de Larreta y del Gobernador por tu provincia", le espetó el legislador saliente.

El tercer refuerzo será en consecuencia del anuncio de la diputada del PRO Silvia Lospennato de que dejará su banca en la Cámara Baja, para asumir su escaño en la Legislatura porteña. Completará los dos años de mandato la ex senadora bonaerense Lorena Petrovich, que responde a Bullrich.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, junto a Rolando Figueroa

Hoy por hoy, el peronismo tiene 96 bancas, algunas de estas en suspenso. Las dudas se sustentan en la reunión que mantuvieron el jueves los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquen), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), de la que surgió la afirmación de que habrá un bloque de las provincias del Norte.

En la semana, fuentes de la bancada de Unión por la Patria daban por hecho que los dos diputados que ingresarán por el Frente Cívico de Santiago, que lidera Zamora, no armarán un bloque aparte. Sin embargo, los catamarqueños son los candidatos al portazo. "El bloque se hace", sentenciaron voces del peronismo de Catamarca, que tiene dos bancas con mandato en curso y dos por ingresar.

Diputados: cómo se arma el resto de los bloques

Si Saénz, Jaldo y el jefe político de Misiones, Carlos Rovira, suman a sus diputados con mandato y por entrar, podrían tener un bloque de trece. Actualmente, los salteños y misioneros confluyen en el bloque Innovación Federal, mientras los tucumanos que responden al gobernador se ubican en la bancada de Independencia.

Figueroa aceptó la invitación de sus pares del Norte, pero desde Neuquén aclaran que la diputada por ingresar que responde al gobernador se ubicará en el bloque La Neuquinidad.

No sería el único bloque de gobernadores, ya que Provincias Unidas hará lo propio y calcula cuántas bancas tendrá. Desde dentro de la bancada especulan con juntar 14 diputados y se esperanzan en que los radicales Diógenes González (Corrientes) y María Inés Zigarán (Jujuy) se sumen.

Producto de divisiones en los posicionamientos en las elecciones, la Unión Cívica Radical se enfrenta a una fuerte caída en la cantidad de bancas. También están a la expectativa de lo que hagan González y Zigarán. Más chances hay de que los radicales que entraron por la lista de LLA, Pamela Verasay, Guillermo Agüero y Abel Schneider, se sumen a sus correligionarios.

Con el rol de socios del oficialismo, que a su vez vació sus filas, el PRO tendrá una caída en sus filas. A los 8 con mandato, se sumarán seis, que ingresaron por LLA. Gisela Scaglia, que forma parte del partido de Mauricio Macri, será jefa del bloque de Provincias Unidas. En este bloque sugirieron que se podrían llevar a un amarillo.