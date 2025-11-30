El thriller psicológico de sólo seis capítulos furor en Netflix

El cuco de cristal es una de las series más vistas a nivel global en Netflix.

Estrenada el 14 de noviembre y hoy integrando el ranking de las tres series más vistas en Netflix a nivel global, El cuco de cristal se perfila a consagrarse como el thriller psicológico inesperado, pero más aclamado del género.

Con producción de Atípica Films, la adaptación de la exitosa novela homónima del autor español Javier Castillo, apuesta por una atmósfera de suspenso, al abordar temas complejos como la identidad, el duelo, la culpa, la memoria, la pérdida y las consecuencias emocionales de una donación de órganos.

"La serie ofrece una puesta en escena sólida, de ritmo irregular pero con momentos de gran impacto visual y emocional”, destacó un usuario en el portal de cine Cinemagavia.

¿De qué se trata El cuco de cristal?

El cuco de cristal se centra en la protagonista Clara Merlo, una médica residente de primer año cuya vida da un vuelco cuando sufre un infarto fulminante. Gracias a un trasplante de corazón sobrevive, aunque esa segunda oportunidad viene acompañada de una obsesión: descubrir quién fue su donante.

Su búsqueda la conduce hasta un pequeño y silencioso pueblo de interior. Allí la madre del donante la invita a conocer la vida del joven que ahora late en su pecho. Lo que en un principio suena a un gesto de gratitud y cierre, pronto se transforma en una puerta hacia recuerdos y secretos enterrados.

La llegada de Clara al pueblo coincide con un hecho perturbador: la desaparición de un bebé en un parque. Ese suceso funciona como catalizador de un pasado doloroso, una tragedia sin resolver que remonta veinte años atrás y cuya sombra aún cubre a los habitantes de la comunidad.

Con un reparto encabezado por Catalina Sopelana y de sólo seis capítulos, El cuco de cristal combina actuaciones intensas con una narrativa que invita al espectador a sumergirse en la incertidumbre y la oscuridad de un pasado colectivo.

Ficha técnica de El cuco de cristal