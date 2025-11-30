¿Por qué Agustín Almendra, de Racing, debe pagarle 700 mil dólares a Boca?

El volante tiene 10 días para devolver todo el dinero que le debe a Boca

Son pocos los episodios en donde un jugador se encuentra obligado a pagarle una suma más que considerable a un equipo, porque por lo general sucede que el profesional es víctima de varios salarios impagos. Sin embargo, Agustín Almendra fue notificado por parte de la Justicia a devolver poco más de 700 mil dólares a Boca Juniors, después de que se resuelva una batalla judicial que había comenzó con una denuncia que Juan Román Riquelme impulsó.

En el año 2019, en aquel entonces se encontraba defendiendo la camiseta del "Xeneize", el jugador realizó un pedido formal para que le hagan un adelanto de dinero. Uno que en su defensa ante la justicia fue caratulado como un "bono especial" al momento de cobrarlo, pero que el Juzgado Civil N.º 71 determinó que se trató de un préstamo económico que con el paso de los años nunca fue devuelto.

Almendra tendrá que regresar un préstamo que tomó de Boca en el 2019

“Hacer lugar a la demanda entablada por el Club Atlético Boca Juniors y condenar al Sr. Agustín Ezequiel Almendra a devolver USD 769.231 más intereses dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución, bajo apercibimiento de ejecución”, expresa el fallo que fue emitido en la última semana de noviembre. Se estima que el dinero habría sido solicitado para la compra de una vivienda. A falta de una confirmación oficial, el monto original fue de 500 mil de la divisa extranjera.

El reclamo de Boca nació después de que el jugador tomara la decisión de marcharse en condición de libre en la temporada 2023 y con varios episodios de indisciplina como claro protagonista. Uno de los más recordados fue el cruce que mantuvo con Sebastián Battaglia en un entrenamiento que culminó con su separación del plantel profesional. "Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre", señaló el técnico sobre una de las frases que se escuchó en aquella jornada.

Por otro lado, el fallo le entrega a Almendra una importante obligación que puede afectar de gran manera a su economía, ya que dispone de un plazo de diez días para devolver el dinero. En caso de que esto no suceda, Boca tiene el derecho de realizar la solicitud de embargos sobre bienes o quedarse con el sueldo que el jugador percibe en Racing hasta que de por cancelada la deuda que se registra.

El particular récord de Almendra en Racing

En el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura, en caso de que Gustavo Costas lo desee, Agustín tiene la chance de sumar 100 partidos con esta camiseta frente a Tigre. Un número que no es fácil de alcanzar, debido a que expone una cierta continuidad y consideración al momento de preparar los encuentros. Aunque no siempre las estadísticas permiten observar todo lo que pasa alrededor de un registro.

Lo particular del volante es que registra 99 encuentros con la Academia, pero tan sólo pudo completar los 90 minutos en siete oportunidades. Una señal que habla de un físico que no se encuentra apto para aguantar las exigencias de una jornada, sin importar qué tipo de contexto se esté desarrollando.