En qué posición terminará Colapinto el GP de Qatar, según la Inteligencia Artificial

Franco Colapinto largará en el último lugar este domingo 30 de noviembre en el Gran Premio de Qatar.

Se aproxima la penúltima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1, y como en la temporada pasada, el Gran Premio de Qatar será el escenario elegido para esta cita crucial. El piloto argentino Franco Colapinto encara esta competencia con la intención de sumar sus primeros puntos en Alpine antes de que finalice el año y la Inteligencia artificial se animó a pronosticar cómo será su carrera.

El circuito de Doha representa un desafío importante para Colapinto y el equipo francés, que a pesar de tener la mirada puesta en el 2026, no puede descuidar lo que resta de la temporada. Tras varias carreras donde Alpine no cumplió con las expectativas, tanto Colapinto como Pierre Gasly deberán enfrentar una carrera compleja en Qatar.

Previo a la competencia, la Inteligencia Artificial de Google analizó las posibles posiciones de los pilotos en Doha. La predicción de Gemini no fue favorable para el argentino, ya que otorgó el triunfo a Lando Norris y anticipó que Colapinto tendrá dificultades para meterse en los puntos.

En palabras de Gemini, “Basado en la situación actual (últimas carreras del 2025) y el rendimiento del equipo Alpine, la predicción es que Franco Colapinto luchará por terminar por delante de su compañero de equipo y buscará la posición 15ª o 16ª, lo que lo mantendría lejos de los puntos (Top 10), pero sumando experiencia valiosa”.

El fin de semana de competencia arrancó el viernes 28 con las primeras prácticas libres y la clasificación para la carrera sprint. El sábado 29 se disputó carrera sprint y la clasificación principal, mientras que este domingo 30 se disputará la carrera central, que será la anteúltima de la temporada.

Luego de Qatar, solo quedará el Gran Premio de Abu Dabi, programado para el domingo 7 de diciembre, como cierre de un año cargado de emociones para la Fórmula 1. Para Colapinto, esta etapa final representa una oportunidad para seguir ganando experiencia y demostrar su potencial en Alpine, a pesar de las dificultades que pronostican las predicciones.

Una qualy para el olvido: Colapinto larga último

Franco Colapinto tuvo una pésima jornada durante la clasificación y largará último en la carrera del Gran Premio de Qatar El argentino reconoció que el mal desempeño en qualy fue su responsabilidad

“Manejé mal, manejé mal toda la qualy… No estuve fino, me fui afuera dos veces y tampoco cerré bien la última vuelta”, expresó el piloto de Alpine en un testimonio crudo y honesto con ESPN.