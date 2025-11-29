Reabre una de las estaciones clave de la Línea B de subte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reabrirá el lunes 1° de diciembre la estación Carlos Gardel de la Línea B luego de las obras de remodelación y puesta en valor.

Pertenecientes al Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), los trabajos incluyeron pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética, señalización braille y restauración de murales.

¿Qué obras se realizaron en la estación Carlos Gardel de la Línea B?

La obra de puesta en valor incluyó trabajos de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron procesos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.

Además, en materia de conservación patrimonial, se trabajó en la restauración de diez murales ubicados en zona de vestíbulo y andén, a cargo de restauradores profesionales.

El proyecto implicó la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

¿Cómo sigue el Plan de Renovación Integral de Estaciones de subte?

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, ya se pusieron en valor once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

Las obras continuarán en Piedras (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se encuentran en proceso licitatorio Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).