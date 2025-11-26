Aumenta el transporte público, colectivos y subtes en diciembre 2025: el nuevo precio de cada tarifa

Cuánto aumenta el transporte en diciembre

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a aumentar en diciembre y, una vez más, lo hará por encima de la inflación mensual. Tanto los colectivos como el subte registrarán nuevas subas que impactarán directamente en el gasto diario de millones de usuarios. Las actualizaciones tarifarias ya fueron definidas por los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires y quedaron reflejadas en el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP.

Cuánto costará el boleto de colectivo en diciembre

En el caso de los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la proyección oficial indica que el boleto promedio pasará a costar $594, lo que representa un incremento del 4,4% respecto del valor actual. El boleto mínimo, en tanto, se elevará de $494 a $516 desde el último mes del año. Para el conurbano bonaerense, el aumento será similar: el pasaje promedio se ubicará en $598, también con una suba del 4,4%, consolidando otro ajuste consecutivo en el transporte del AMBA.

Nuevo valor del subte en la Ciudad

El subte de Buenos Aires tampoco quedará al margen de los aumentos. A partir de diciembre, el pasaje pasará de $1.157 a $1.207. Desde el Gobierno porteño anticiparon que se mantendrán tarifas promocionales y descuentos para los usuarios frecuentes que utilicen el servicio todos los días del mes, con el objetivo de atenuar el impacto del ajuste.

Cómo fueron los aumentos de transporte en el año

El informe del Observatorio recordó que en noviembre ya se había aplicado una suba puntual del 7,9% en las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que llevó el boleto mínimo a $494,83. Ese ajuste formó parte del proceso de reducción de subsidios al transporte, que generó un ahorro fiscal significativo para el Estado nacional. De este modo, diciembre consolida un 2025 atravesado por aumentos periódicos en el transporte público, tanto en colectivos como en trenes y subtes.

A pesar de los aumentos, el informe del IIEP destaca que los pasajes del AMBA continúan siendo los más bajos de la Argentina. Mientras el boleto de colectivo en el área metropolitana se mantiene por debajo de los $600, en muchas ciudades del interior los valores superan ampliamente ese nivel.

Por ejemplo, el transporte urbano ya se ubica en $1.895 en Bariloche, $1.720 en Córdoba y cerca de $1.580 en Santa Fe y Rosario. En varias localidades del país, el costo por viaje ya se acerca a los $2.000.

En la comparación con otras ciudades de América del Sur, el informe señala que el transporte del interior argentino se ubica por encima del promedio regional, mientras que el AMBA mantiene valores similares a los de ciudades como Bogotá y Montevideo. En contraste, Santiago de Chile aparece como la ciudad con el menor costo relativo del transporte en relación con el salario mínimo, tras los cambios aplicados luego del estallido social de 2019.