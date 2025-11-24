Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos: así es la nueva ruta

Por las obras del Plan Hidráulico, la calle Mariano Acosta, entre Balbastro y Av. Perito Moreno estará cerrada al tránsito

La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el desvío de los recorridos de las líneas de colectivos 46 y 50.

Las modificaciones instauradas desde el miércoles 19 de noviembre, responden a los trabajos correspondientes al Plan Hidráulico efectuados en los barrios de Flores, Parque Avellaneda y Villa Lugano.

Cambian los recorridos de las líneas de colectivos 46 y 50: cuál es la nueva ruta de viaje

Por las obras del Plan Hidráulico, la calle Mariano Acosta, entre Balbastro y Av. Perito Moreno estará cerrada al tránsito. Esto implicará cambios de recorridos en las líneas 46 y 50 de colectivos.

Recorrido de la línea 46 de colectivos

Mariano Acosta hasta Balbastro. Luego, las unidades tomarán la Av. Perito Moreno para retomar por Mariano Acosta.

Recorrido de la línea 50 de colectivos

Mariano Acosta hasta Balbastro. Luego, las unidades tomarán la Av. Perito Moreno para continuar su ruta.

Los detalles del plan hidráulico

El Ramal Zuviría inicia en la intersección de Zuviría y Oliden y se extiende hasta Zuviría y Avenida De la Salle; y el Ramal Martí II, comienza en Directorio y Quirno, atravesando calles como Tandil, San Pedrito, Lafuente, Primera Junta, Martí y Velázquez, hasta llegar a Mariano Acosta. El sistema utilizado es el de zanja a cielo abierto, con conductos rectangulares de hormigón in situ de dimensiones que varían entre 1,50×1,50 metros y 3,50×3,00 metros. En ambos casos, incluye las bocas de registro, cámaras de empalme y distribución, así como sistemas de captación (sumideros).

El Plan Hidráulico de la Ciudad busca reducir significativamente el riesgo de inundaciones y que el agua del arroyo Cildañez drene más rápido. Con 3.8 km de extensión, las obras beneficiarán a más de 23.500 vecinos.

Con un monto asignado de $13.847.286.418,09, durante la primera mitad de año se realizaron tareas de dragado del arroyo, destinadas a optimizar su capacidad de desagüe.

Completada la adecuación en el tramo a cielo abierto, la siguiente etapa consiste en la limpieza del tramo entubado, que fue planificada para el segundo semestre del año. La segunda etapa de la obra permitirá optimizar aún más la capacidad de desagüe y mitigar el riesgo de anegamientos en caso de tormentas.