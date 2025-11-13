Desde este jueves 13 de noviembre, el servicio antiguamente prestado por la Línea 23 comenzó a ser cubierto por la Línea 115.

La empresa Transportes Automotores Riachuelo S.A. (TARSA) puso en marcha el nuevo ramal de la línea 115 de colectivos como consecuencia de la absorción de la Línea 23 que dejó de funcionar el miércoles 12 de noviembre.

Las unidades que unen a los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Nueva Pompeya con los centros de transbordo de Once y Retiro, dieron paso también a la activación de 14 nuevas paradas en las avenidas Larrazábal y Escalada, mejorando así la conectividad de los vecinos que viven y transitan en el sur de la Ciudad.

¿Cuáles son los nuevos ramales de la línea 115?

Desde este jueves 13 de noviembre, el servicio antiguamente prestado por la Línea 23 comenzó a ser cubierto por la Línea 115, que ahora ofrecerá tres ramales:

Línea 115 A: Retiro- Barrio General Manuel Savio.

Línea 115 B: Plaza Miserere- Avenida Escalada y Avenida Roca.

Línea 115 C: Retiro- Avenida Escalada y Avenida Roca.

Además, los nuevos dos ramales B y C, sumaron 14 nuevas paradas en las avenidas Larrazábal y Escalada, entre los barrios de Villa Lugano, Soldati y Riachuelo.

Recorrido B de la Línea 115 (exLínea 23): Plaza Miserere (Por Avenida Riestra) - Avenida Escalada y Roca

Ida a Avenida Escalada y Roca: Desde Bartolomé Mitre y Avenida Pueyrredón por Avenida Pueyrredón, Avenida Jujuy, Moreno, Avenida Boedo, Avenida Chiclana, Avenida General Francisco Fernández de la Cruz, Avenida Riestra, Presidente Torres y Tenorio, Miraflores, Salvigny, Presidente Torres y Tenorio, Avenida Riestra, Mom, ingreso a carriles exclusivos Metrobús Sur de Avenida General Francisco Fernández de la Cruz, carriles exclusivos Metrobús Sur de Avenida General Francisco Fernández de la Cruz, egreso de carriles exclusivos Metrobús Sur de Avenida General Francisco Fernández de la Cruz altura Avenida Escalada, Avenida Escalada hasta Avenida Coronel Roca.