Revelaron el secreto mejor guardado de Jorge Rial: "Un accidente"

Se supo un dato desconocido de Jorge Rial.

La historia entre Jorge Rial y Mariana “Loly” Antoniale volvió a quedar bajo la lupa después de que en Intrusos mencionaran un episodio del pasado que nunca había sido contado públicamente. A casi diez años de la ruptura, el panel recordó momentos de aquella relación que en su momento ocupó tapas, debates y especulaciones. El dato que surgió ahora suma un componente inesperado al relato que ambos eligieron mantener en silencio.

Durante la conversación, Marcela Tauro evocó el vínculo entre el conductor y la modelo y sorprendió al deslizar una información desconocida sobre un episodio ocurrido mientras estaban juntos. “Los dos estuvieron enamorados, pero ahora ninguno habla del otro…”, empezó diciendo, antes de lanzar la frase que captó la atención de todos: “Él con Mariana fue generosísimo, pero hubo un accidente automovilístico, lo que pasa es que se tapó todo… Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo”.

Karina Iavícoli también aportó un recuerdo que muestra lo que Antoniale sentía por Rial en aquel entonces. “Para ella fue el amor de su vida… cuando Loly vino de Córdoba vivía en una habitación y tenía un televisor gigante con un oso, que ella llamaba Jorge, y lo acariciaba. Era el sueño de su vida y lo logró”, contó, en alusión al vínculo que la modelo idealizó desde sus primeros años en Buenos Aires.

Cómo terminó la relación de Jorge Rial y Mariana "Loly" Antoniale

El final llegó en 2015 y cada uno tomó caminos completamente distintos: Rial inició una nueva relación y Antoniale eligió desaparecer del foco público, instalándose entre Miami y Córdoba. De hecho, en los últimos meses circularon distintas versiones sobre el presente de Loly quien dejó de aparecer en sus redes sociales.