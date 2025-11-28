Se filtró un fuerte mensaje de Jorge Rial: "Rómpanla"

Se filtró un mensaje de Jorge Rial.

Jorge Rial volvió a quedar en el centro de la escena tras su ausencia en los Martín Fierro de Cable. Aunque en los días previos había dejado abierta la posibilidad de asistir, finalmente decidió no presentarse. Minutos antes del inicio de la ceremonia, se filtró el mensaje que le envió al grupo de Argenzuela, revelado por el periodista Fede Flowers: “Chicos rómpanla. Yo no voy, siempre lo supe. Suban y festejen, es de ustedes”. El texto, enviado a las 21.20, confirmó que el conductor estaba al tanto de todo y optó por no participar.

La ausencia de Rial no pasó desapercibida porque mantiene una larga historia de tensiones con APTRA. El periodista perteneció a la entidad en los años 80, pero se alejó en medio de un conflicto interno y desde entonces sostuvo críticas públicas hacia los premios. Incluso renunció a una nominación en 2012 para los Martín Fierro de Radio, una decisión que argumentó como un acto de coherencia con su posición histórica.

La nominación de Argenzuela en la edición 2025 generó expectativa sobre si Rial rompería con esa postura. Aunque mostró conformidad con el reconocimiento y dejó entrever que podría presentarse, terminó manteniendo su distancia. La confirmación llegó cuando el ciclo resultó ganador: el conductor no apareció y su lugar fue ocupado por Diego Brancatelli y el resto del equipo.

La palabra de Diego Brancatelli al recibir el premio

En el escenario, Brancatelli tomó la palabra y explicó la decisión: “Primero, el saludo de y para Jorge Rial, que por decisión personal y por coherencia decidió no estar esta noche acá con nosotros, pero sí está en nuestro corazón”. Luego lo definió como “el mejor conductor de la televisión argentina” y “el mejor compañero de trabajo”, destacando su generosidad y la libertad que brinda al equipo.



