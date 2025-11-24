Luis Ventura contó la verdad de su vínculo con Jorge Rial: "Un pelotud..."

Luis Ventura habló sin filtros sobre Jorge Rial.

Luis Ventura volvió a abrir una de las internas más comentadas del espectáculo argentino: su relación —o ruptura— con Jorge Rial. En una entrevista con Paparazzi, el presidente de APTRA repasó su vínculo histórico con el exconductor de Intrusos y sorprendió al admitir que el último acercamiento entre ambos lo dejó con un sabor amargo. “Me sentí un pelotudo, que lo soy”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que la herida sigue abierta.

A lo largo de la charla, Ventura repasó distintos temas vinculados a su rol al frente de los Martín Fierro, su vida personal y el detrás de escena de las grandes galas de la televisión argentina. Pero cuando el periodista le preguntó puntualmente por Rial, su tono cambió. Primero aseguró que, contra lo que muchos creen, no es la persona que más lo conoce: “Con el tiempo creo que soy el tipo que menos lo conocía, porque la forma en la que actuó en los últimos tiempos no tiene nada que ver con la de antes”.

Ventura explicó que ambos cambiaron y que hoy no encuentra un punto de contacto posible. “A lo mejor tengo menos tolerancia y menos paciencia. Seré una piedra en el zapato en su recuerdo. Si pudiera borrarme de la existencia ya lo hubiera hecho”, expresó, dejando entrever que la distancia es definitiva. “¿Eso tiene arreglo? La Biblia habla de ser piadoso… pero no soy omnipotente”, reflexionó sobre la posibilidad de una reconciliación real.

Luis Ventura contó toda la verdad de su relación con Rial

La charla avanzó hacia el famoso reencuentro entre ambos, una reunión en la que terminaron sacándose una selfie que Rial subió inmediatamente a las redes. Para muchos, se trató de una señal de paz; para Ventura, fue todo lo contrario. “Fue un encuentro de 40 minutos en una biblioteca. Hablamos de cosas de otra época, pero era la comidilla para subir la foto y que hablaran”, reveló. Y ahí llegó su frase más dura: “Me sentí un pelotudo. No sé qué está haciendo de su vida. Cuanto más lejos esté, mejor. Cuando suelto, suelto”.

En otros tramos de la entrevista, Ventura también habló de su rol como presidente de APTRA y aseguró que, aunque reconoce el trabajo de su excompañero, no tendría problema en premiarlo. “¿A Jorge Rial le daría un Martín Fierro? Sí. Ahora, el relleno de la estatuilla no te lo voy a decir”, ironizó. El conductor también recordó viejos enfrentamientos entre ambos, dejó en claro que no se sintió cuidado en los últimos años y pidió que Rial mantenga la distancia. “Que Dios lo bendiga, que le vaya bien y que se olvide de mi teléfono”, concluyó Ventura.